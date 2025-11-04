1 órája
Erre kéri Lukóczki László családja az embereket
Megható közleményben üzentek a segítőknek és mindeninek, aki figyelemmel kíséri az ügyet. Lukóczki Lászlót továbbra is keresik.
Egyre több ember követi aggodalommal és együttérzéssel Lukóczki László ügyét, akinek keresése immár két hete tart. A szombathelyi férfi családja most új közleményt adott ki, amelyben nemcsak köszönetet mondtak mindazoknak, akik segítik a keresést, hanem egy fontos kérést is megfogalmaztak.
Fontos kérés Lukóczki László családjától
„Tisztában vagyunk vele, hogy sokféle kimenetel lehetséges, sok idő eltelt, mondhatni mindenhol kerestük a városban és környékén, és nem zárunk ki semmit. De a legfontosabb, hogy bármilyen formában is, mi szeretnénk megtalálni Laci-t” – írták a hozzátartozók.
A család hangsúlyozza: hálásak minden egyes megosztásért, ötletért és támogató üzenetért, de arra kérnek mindenkit, hogy a hozzászólásokban és megnyilvánulásokban tartsák tiszteletben László párjának, gyermekének és barátainak érzéseit.
- Minden szó, minden gondolat sokat számít – lehet, hogy nem is gondoljuk, mennyit – fogalmaznak a posztban.
A család szerint az egység, az emberség és a hit az, ami eddig is összetartotta a keresésben résztvevőket. Mint írják, továbbra is egy céluk van: Lacit megtalálni.