Erre kéri Lukóczki László családja az embereket

Egyre több ember követi aggodalommal és együttérzéssel Lukóczki László ügyét, akinek keresése immár két hete tart. A szombathelyi férfi családja most új közleményt adott ki, amelyben nemcsak köszönetet mondtak mindazoknak, akik segítik a keresést, hanem egy fontos kérést is megfogalmaztak.

Eltűnt Lukóczki László, nagy erőkkel keresik.

Forrás: police.hu

Fontos kérés Lukóczki László családjától

„Tisztában vagyunk vele, hogy sokféle kimenetel lehetséges, sok idő eltelt, mondhatni mindenhol kerestük a városban és környékén, és nem zárunk ki semmit. De a legfontosabb, hogy bármilyen formában is, mi szeretnénk megtalálni Laci-t” – írták a hozzátartozók.

A család hangsúlyozza: hálásak minden egyes megosztásért, ötletért és támogató üzenetért, de arra kérnek mindenkit, hogy a hozzászólásokban és megnyilvánulásokban tartsák tiszteletben László párjának, gyermekének és barátainak érzéseit.

- Minden szó, minden gondolat sokat számít – lehet, hogy nem is gondoljuk, mennyit – fogalmaznak a posztban.

A család szerint az egység, az emberség és a hit az, ami eddig is összetartotta a keresésben résztvevőket. Mint írják, továbbra is egy céluk van: Lacit megtalálni.