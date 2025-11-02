A család nem adja fel - elindult a vasárnapi keresőakció Lukóczi Lászlóért

Ma délután indult el a vasárnapi keresőakció, melyet Lukóczki László testvére, Edina hirdetett meg közösségi oldalán. A család, a barátok és a rengeteg önkéntes segítő két órakor találkozott a szombathelyi Aptiv parkolójában, ahol a résztvevők a regisztráció után megbeszélték a pontos menetrendet és a beosztást. A tervek között szerepel a Puskás Tivadar utca – Alkotás utca, a Vasút és a temető környéke, a temetőtől balra eső területek, a Henger utca átnézése, továbbá elhagyatott épületeket, raktárakat és árokrészeken is keresik ma az eltűnt férfit.

Lukóczi László családja kéri, aki teheti, ragasszon ki plakátot - főleg nagyvárosokban

Forrás: Lukóczki-Pálfi Edina

Testvére üzent Lukóczki Lászlónak