Összefogás

24 perce

A család nem adja fel - elindult a vasárnapi keresőakció Lukóczi Lászlóért

A szombathelyi férfi már 13 napja nem adott magáról életjelet. Lukóczki Lászlót vasárnap is szervezett akció keretében keresik.

Drónfelvételünkön a szombathelyi Puskás Tivadar utca és környéke, ahol Lukóczki Lászlót utoljára látták

Forrás: vaol.hu

Ma délután indult el a vasárnapi keresőakció, melyet Lukóczki László testvére, Edina hirdetett meg közösségi oldalán. A család, a barátok és a rengeteg önkéntes segítő két órakor találkozott a szombathelyi Aptiv parkolójában, ahol a résztvevők a regisztráció után megbeszélték a pontos menetrendet és a beosztást. A tervek között szerepel a Puskás Tivadar utca – Alkotás utca, a Vasút és a temető környéke, a temetőtől balra eső területek, a Henger utca átnézése, továbbá elhagyatott épületeket, raktárakat és árokrészeken is keresik ma az eltűnt férfit.

Forrás: Lukóczki-Pálfi Edina

Testvére üzent Lukóczki Lászlónak

 

 

 

