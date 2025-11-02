24 perce
A család nem adja fel - elindult a vasárnapi keresőakció Lukóczi Lászlóért
A szombathelyi férfi már 13 napja nem adott magáról életjelet. Lukóczki Lászlót vasárnap is szervezett akció keretében keresik.
Drónfelvételünkön a szombathelyi Puskás Tivadar utca és környéke, ahol Lukóczki Lászlót utoljára látták
Forrás: vaol.hu
Ma délután indult el a vasárnapi keresőakció, melyet Lukóczki László testvére, Edina hirdetett meg közösségi oldalán. A család, a barátok és a rengeteg önkéntes segítő két órakor találkozott a szombathelyi Aptiv parkolójában, ahol a résztvevők a regisztráció után megbeszélték a pontos menetrendet és a beosztást. A tervek között szerepel a Puskás Tivadar utca – Alkotás utca, a Vasút és a temető környéke, a temetőtől balra eső területek, a Henger utca átnézése, továbbá elhagyatott épületeket, raktárakat és árokrészeken is keresik ma az eltűnt férfit.
Testvére üzent Lukóczki Lászlónak