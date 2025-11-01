Újabb keresőakció indul vasárnap Lukóczki László felkutatására – te is csatlakozhatsz!

A hétvégén ismét megszervezik a közös keresést a napok óta eltűnt Lukóczki László felkutatására. A felhívást testvére, Pálfi-Lukóczki Edina tette közzé a közösségi médiában. A bejegyzés szerint a következő keresés november 2-án, vasárnap 14 órakor kezdődik az Aptív parkolóban, ahol a résztvevők a regisztráció után megbeszélik a pontos menetrendet és a beosztást.

Drónfelvételünkön a szombathelyi Puskás Tivadar utca és környéke, ahol Lukóczki Lászlót utoljára látták

Forrás: vaol.hu

Lukóczki László eltűnése: vasárnapra újabb akciót hirdettek

Mint írják, a kiemelt keresési területek

Puskás Tivadar utca – Alkotás utca irányába

Vasút és a temető környéke

A temetőtől balra eső területek

Henger utca vége

Elhagyatott épületek, raktárak

Füves, bokros, bozótos, árokrészek

A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy aki tud, csatlakozzon a kereséshez, vagy akár önállóan is járja be a felsorolt területeket.

Mostanra már minden apró nyom, mozgás vagy tárgy kulcsfontosságú lehet – írja a testvér.

A biztonság érdekében a résztvevőknek azt javasolják, hogy vigyenek magukkal zseblámpát, gumicsizmát, láthatósági mellényt és vizet, és a terepen figyeljenek egymásra.

Bármilyen gyanús észrevétel, nyom vagy tárgy esetén a szervezők azonnali kapcsolatfelvételt kérnek privát üzenetben vagy telefonon.

„Köszönjük a rengeteg támogatást, a részvételeteket, a szeretetet és az együttérzést. A közösség ereje tartja mozgásban a keresést — most is minden apró segítség számít.” – zárta bejegyzését Pálfi–Lukóczki Edina.

A keresés folytatódik, a család nem adja fel, kétségbeesetten várják haza Lukóczki Lászlót. Testvére tegnap portálunkon keresztül üzent a férfinak, hogy mit, azt itt lehet megnézni.