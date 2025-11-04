1 órája
Megható képeket tett közzé Lukóczki László testvére a gyerekkorukból
Megható fotókat osztott meg a szombathelyi férfi testvére közösségi oldalán. Lukóczki Lászlót 15 napja keresi a családja.
Lukóczki László és testvére, Pálfi-Lukóczki Edina között nagyon szoros a kapcsolat
Forrás: Pálfi-Lukóczki Edina
Lassan egy ország aggódik Lukóczki Lászlóért: a szombathelyi férfi több mint két hete nem adott életjelet magáról, családja a nap minden percét a keresésre szánja. Tegnap megírtuk: a rendőrségnél folyik a nyomozás, de személyiségi jogok miatt jelenleg bővebb információval nem tudnak szolgálni. László testvére most megható képeket osztott meg közös gyermekkorukról és szívszorító sorokkal üzent testvérének: nagyon várják haza!
Lukóczki László eltűnése: megható fotók a testvérétől
Edina megosztotta velünk: négyen vannak testvérek, viszont Lászlóval együtt nőttek fel, két öccsük több mint tíz évvel később születtek édesanyja második házasságából. - Ezért is nagyon szoros a kapcsolatunk, mindössze három és fél év a korkülönbség köztünk, lényegében mi együtt nőttünk fel, életünk minden jeles pillanatában elkísértük a másikat - fogalmazott Edina, aki hozzátette: természetesen az egész család, mindhárom testvér részt vesz a kutatásban, mindenki beleteszi az időt, energiát.
Az Edina által megosztott fotókon mosolygó gyerekek láthatók: László és testvére közös kirándulásokon, családi ünnepeken, boldog pillanatokban. A testvérpár között mély, szeretetteljes a kapcsolat, és László még Edina esküvőjén is kiemelt szerepet kapott – ő vezette a nővérét az oltárhoz. A fotók mellé írt sorokban ott van mindaz, amit szavakkal alig lehet kifejezni – szeretet, hiány, remény:
- Együtt nőttünk fel, együtt nevettünk, együtt sírtunk, együtt éltünk meg minden jó és rossz pillanatot. Mindig tudtam, hogy ha baj van, csak kinyújtom a kezem, és Te ott vagy – ahogy én is Neked. De most… már két hete, hogy nem látlak. Két hete, hogy nem hallom a hangod, nem foghatom meg a kezed, és nem tudom, merre jársz. A hiányod minden percben ott van. Bízom benne, hogy valahol te is érzed, hogy minden gondolatunk, minden lélegzetünk Veled van, és hazavárunk.
Ha bárki látta, vagy van bármilyen információja Lukóczki Lászlóról, kérjük, értesítse a rendőrséget, vagy vegye fel a kapcsolatot a családdal a Keressük Lacit!!! - Lukóczki László keresése Facebook-csoporton keresztül.