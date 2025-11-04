Megható képeket tett közzé Lukóczki László testvére a gyerekkorukból

Lassan egy ország aggódik Lukóczki Lászlóért: a szombathelyi férfi több mint két hete nem adott életjelet magáról, családja a nap minden percét a keresésre szánja. Tegnap megírtuk: a rendőrségnél folyik a nyomozás, de személyiségi jogok miatt jelenleg bővebb információval nem tudnak szolgálni. László testvére most megható képeket osztott meg közös gyermekkorukról és szívszorító sorokkal üzent testvérének: nagyon várják haza!

Lukóczki László és testvére, Pálfi-Lukóczki Edina között nagyon szoros a kapcsolat

Forrás: Pálfi-Lukóczki Edina

Lukóczki László eltűnése: megható fotók a testvérétől

Edina megosztotta velünk: négyen vannak testvérek, viszont Lászlóval együtt nőttek fel, két öccsük több mint tíz évvel később születtek édesanyja második házasságából. - Ezért is nagyon szoros a kapcsolatunk, mindössze három és fél év a korkülönbség köztünk, lényegében mi együtt nőttünk fel, életünk minden jeles pillanatában elkísértük a másikat - fogalmazott Edina, aki hozzátette: természetesen az egész család, mindhárom testvér részt vesz a kutatásban, mindenki beleteszi az időt, energiát.

Az Edina által megosztott fotókon mosolygó gyerekek láthatók: László és testvére közös kirándulásokon, családi ünnepeken, boldog pillanatokban. A testvérpár között mély, szeretetteljes a kapcsolat, és László még Edina esküvőjén is kiemelt szerepet kapott – ő vezette a nővérét az oltárhoz. A fotók mellé írt sorokban ott van mindaz, amit szavakkal alig lehet kifejezni – szeretet, hiány, remény:

- Együtt nőttünk fel, együtt nevettünk, együtt sírtunk, együtt éltünk meg minden jó és rossz pillanatot. Mindig tudtam, hogy ha baj van, csak kinyújtom a kezem, és Te ott vagy – ahogy én is Neked. De most… már két hete, hogy nem látlak. Két hete, hogy nem hallom a hangod, nem foghatom meg a kezed, és nem tudom, merre jársz. A hiányod minden percben ott van. Bízom benne, hogy valahol te is érzed, hogy minden gondolatunk, minden lélegzetünk Veled van, és hazavárunk.

Lukóczki László testvére tanúja volt az esküvőjén

Forrás: Pálfi-Lukóczki Edina