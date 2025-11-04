Lukóczki László: szülőföldjén és külföldön is keresik a Szombathelyen eltűnt férfit

Egy ország aggódik Lukóczki Lászlóért: a szombathelyi férfi több mint két hete nem adott életjelet magáról, családja a nap minden percét a keresésre szánja. A család minden egyes nyomot, bejegyzést komolyan vesz, kivizsgál. Vas vármegye szerte jelentős területet néztek át. A keresőcsapatok jártak Szombathelyen, illetve Gersekarát környékén, illetve szerte Vas vármegyében. Ahol csak lehetett plakátoltak, sosem feladva a reményt.

Edina és testvér Lukóczki László között erős a testvéri kötelék

Pálfi-Lukóczki Edina, László testvére lapunknak elmondta, tizenöt napja nem tudnak semmit szertett öccséről.

- Minden egyes nyomot, bejelentést megvizsgálunk, utánajárunk - közölte Edina. - Reménykedve kezdjük a reggeleket, aztán este szomorúan összegezzük, még mindig nem tudjuk, hol lehet a testvérünk.

A keresését a vasi térség mellett kibővítették, László szülőföldjén a Nyírségben is megmozdultak. Mint megtudtuk, 2002-ben, László nyolc éves korában az édesanyjával költözött Vas vármegyébe. Az apukája és az apai rokonság Nyírbátorban maradt, akik most is ott élnek. Érthető, aggódnak, mi lehet a szeretett Lászlóval. Az sem zárható, hogy talán hazaindult azon a hétfői éjszakán. Éppen ezért, ott is plakátolnak, felkeresik a kórházakat, intézményeket. Amit tudnak megtesznek ők is, a rokonság mellett a gyerekkori barátotok várják a pozitív híreket.

Lukóczki László keresése külföldön is folytatódik

Az önkénteseknek köszönhetően Ausztriában is keresik Lászlót. Sőt, a családot egy külföldi újság is megkereste, így a híre Németországba, Svájcba eljut.

Edina és László között, mély testvéri kapcsolat alakult ki.

- Együtt nőttünk fel, együtt nevettünk, együtt sírtunk, együtt éltünk meg minden jó és rossz pillanatot. Mindig tudtam, hogy ha baj van, csak kinyújtom a kezem, és Te ott vagy – ahogy én is Neked. De most… már két hete, hogy nem látlak. Két hete, hogy nem hallom a hangod, nem foghatom meg a kezed, és nem tudom, merre jársz. A hiányod minden percben ott van. Bízom benne, hogy valahol te is érzed, hogy minden gondolatunk, minden lélegzetünk Veled van, és hazavárunk.

Ha bárki látta, vagy van bármilyen információja Lukóczki Lászlóról, kérjük, értesítse a rendőrséget, vagy vegye fel a kapcsolatot a családdal a Keressük Lacit!!! - Lukóczki László keresése Facebook-csoporton keresztül.

Edina korábban megosztotta velünk: négyen vannak testvérek, viszont Lászlóval együtt nőttek fel, két öccsük több mint tíz évvel később születtek édesanyja második házasságából. - Ezért is nagyon szoros a kapcsolatunk, mindössze három és fél év a korkülönbség köztünk, lényegében mi együtt nőttünk fel, életünk minden jeles pillanatában elkísértük a másikat - fogalmazott Edina, aki hozzátette: természetesen az egész család, mindhárom testvér részt vesz a kutatásban, mindenki beleteszi az időt, energiát.