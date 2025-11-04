Matcha-pánik a TikTokon: tényleg vashiányt okoz a zöld tea?

Mostanában ellepte a TikTokot egy újabb egészségügyi riadalom: sorra bukkannak fel azok a videók, amelyek szerint a matcha tea fogyasztása vashiányt okozhat. Több felhasználó arról panaszkodik, hogy rendszeres matcha-fogyasztás után alacsony lett a vasszintje, és ezért hibáztatják a népszerű zöld italt. De vajon van alapja ennek?

Vashiányt okoz a matcha tea? Utánajártunk

A kérdést Répási Eszternek tettük fel, aki dietetikus, fitoterapeuta és fülakupunktúrás addiktológus és gyorsan helyre is tette a tévhitet.

– Egy matcha teától még senkinek nem lesz vashiánya – hangsúlyozta a szakember. Mint elmondta, a vérszegénység vagy vashiány kialakulásának három fő étrendi oka lehet: túl kevés vas jut a szervezetbe, valami gátolja a vas felszívódását, vagy valamilyen okból fokozott a vasürülés.

Való igaz, hogy a kávé és a különféle teák – köztük a matcha is – gátolják a vas felszívódását, de ez csak akkor jelenthet gondot, ha valaki rendszeresen, nagy mennyiségben fogyasztja őket étkezés közben vagy közvetlenül utána. – Ezeknek egy étkezésen belül kell ismétlődnie, és többszöri gátlás esetén okozhat érdemi problémát – magyarázta Répási Eszter.

A legtöbb esetben a vashiány jóval komolyabb étrendi vagy egészségügyi okokra vezethető vissza – például vérveszteségre, felszívódási zavarokra, egyoldalú táplálkozásra vagy krónikus betegségekre. Egy csésze matcha tehát önmagában nem veszélyes, sőt, antioxidánsai miatt akár kifejezetten jótékony is lehet.

A szakértő szerint felesleges pánikolni: aki vashiányos, annak inkább arra kell figyelnie, hogy a vasban gazdag ételeket (például húsokat, hüvelyeseket, spenótot) ne kávéval vagy teával együtt fogyassza, hanem legalább egy órával étkezés után.