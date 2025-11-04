Egy csomó lakásban nem lesz melegvíz és fűtés Szombathelyen

A szombathelyi energiaszolgáltató hivatalos oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy távvezetékcsere miatt 2025. november 6-án (csütörtökön) 06:30 órától előreláthatóan 21:00 óráig, használati melegvíz -, és fűtésszolgáltatás szünetel.

Nem lesz melegvíz ezekben az épületekben.

Forrás: VN

Ezekben az épületekben szünetel a melegvíz -, és fűtésszolgáltatás

Pázmány P. krt. 2-64., 5-25.,

Barátság u. 1-19., 2-20., 23-37.

Szent Márton u. 6-24., 23-37.

Vörösmarty M. u. 1.

Szombathely Városi Vásárcsarnok

Barátság Óvoda

Bokréta Bölcsőde

Idősek klubja (Barátság u.)

Napsugár Óvoda

Micimackó Óvoda

Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.

Bercsényi Miklós Ált. Isk.



A szolgáltató kollégái mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újrainduljon!