Egy csomó lakásban nem lesz melegvíz és fűtés Szombathelyen

Érdemes felkészülni előre, mert több épületben is szünetelni fog a melegvíz -, és fűtésszolgáltatás.

A szombathelyi energiaszolgáltató hivatalos oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy távvezetékcsere miatt 2025. november 6-án (csütörtökön) 06:30 órától előreláthatóan 21:00 óráig, használati melegvíz -, és fűtésszolgáltatás szünetel.

Nem lesz melegvíz ezekben az épületekben.
Forrás: VN

Ezekben az épületekben szünetel a melegvíz -, és fűtésszolgáltatás

Pázmány P. krt. 2-64., 5-25.,  
Barátság u. 1-19., 2-20., 23-37.
Szent Márton u. 6-24., 23-37.
Vörösmarty M. u. 1.
Szombathely Városi Vásárcsarnok
Barátság Óvoda
Bokréta Bölcsőde
Idősek klubja (Barátság u.)
Napsugár Óvoda
Micimackó Óvoda
Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.
Bercsényi Miklós Ált. Isk.


A szolgáltató kollégái mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újrainduljon!

