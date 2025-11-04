1 órája
Egy csomó lakásban nem lesz melegvíz és fűtés Szombathelyen
Érdemes felkészülni előre, mert több épületben is szünetelni fog a melegvíz -, és fűtésszolgáltatás.
A szombathelyi energiaszolgáltató hivatalos oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy távvezetékcsere miatt 2025. november 6-án (csütörtökön) 06:30 órától előreláthatóan 21:00 óráig, használati melegvíz -, és fűtésszolgáltatás szünetel.
Ezekben az épületekben szünetel a melegvíz -, és fűtésszolgáltatás
Pázmány P. krt. 2-64., 5-25.,
Barátság u. 1-19., 2-20., 23-37.
Szent Márton u. 6-24., 23-37.
Vörösmarty M. u. 1.
Szombathely Városi Vásárcsarnok
Barátság Óvoda
Bokréta Bölcsőde
Idősek klubja (Barátság u.)
Napsugár Óvoda
Micimackó Óvoda
Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.
Bercsényi Miklós Ált. Isk.
A szolgáltató kollégái mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újrainduljon!