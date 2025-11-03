1 órája
Egyre népszerűbbek a mikrobiom-tesztek – ez a fő probléma az eredménnyel
Magyarországon is egyre népszerűbbek a bélflóra állapotát elemző mikrobiom-tesztek. Mi a jelentősége a bélrendszerünkben élő baktériumoknak? Milyen kérdésekre ad választ a mikrobiom-vizsgálat? Van-e létjogosultságuk a mikrobiom-teszteknek? A tesztekből vett információ használható-e gyógyításra? Ezekre a kérdésekre is választ ad cikkében a Semmelweis Egyetem.
Mindenekelőtt arra hívják fel a figyelmet: a bélflóra állapotát elemző mikrobiom-tesztek gyakorlati hatékonysága ma még megkérdőjelezhető, a tesztekből nyert információ terápiás célokra még nem alkalmazható.
Mikrobiom-tesztek: gyakorlati hatékonyságuk ma még megkérdőjelezhető
A bélflóra állapotával számos betegség hozható összefüggésbe, például a gyulladásos bélbetegség, a cukorbetegség, az autoimmun, szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió és a rák, bár az ok-okozati összefüggéseket még nem sikerült teljesen feltárni, írják a közleményben. A témában dr. Patai Árpád gasztroenterológus, a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikájának munkatársa úgy nyilatkozik: „Az emberi bélflóra nagy fokú változatossága és egyénenként eltérő sajátosságai, valamint a kontrollált vizsgálatok hiánya jelentik a bél mikrobiom-összetételét vizsgáló tesztek gyakorlati alkalmazásának fő korlátait”
A baktérium-összetételt számos tényező befolyásolja
Továbbá: a széklet mikrobiom teszt a páciens székletmintájának bakterialis génjeit elemzi. A teszt a mintavétel idején a bélben található baktériumokról ad pillanatképet. A baktérium-összetételt számos tényező, például stressz, elfogyasztott ételek, a teszt elvégzésének helye, stb. befolyásolják. Az eltérő protokoll szerint végzett tesztek eltérő eredményt hoznak, ami szintén befolyásolja értelmezésüket. Hozzáteszi még, hogy a bélflóra összetétele egyénenként eltér, ezért sem lehetséges egy sztenderd/ideális baktériumszint meghatározása.
A teszt alapján még nem lehet a klinikai döntéseket meghozni
Mint mondja, a mikrobiom-teszt elvégzése után az eredményeket összegzik, ebben szerepel a vizsgált baktériumok szintje, a bélflórát jellemző, például annak változatosságát értékelő paraméterek, étrendi és táplálék-kiegészítőkre vonatkozó ajánlások. A mikrobiom-diagnosztika fő problémájának nevezi, hogy bár az elemzés részletes, a javasolt terápia általános, a teszt alapján még nem lehet a klinikai döntéseket meghozni.
A fentiek – erre is kitér az orvos – nem jelentik azt, hogy a mikrobiom teszteknek nincs létjogosultságuk. A módszer idővel célzott terápiák részéve válhat, amikor már rendelkezésre állnak azok a technológiai megoldások, melyek a kapott eredményeket a szórás/változatosság ellenére is képesek érdemben kiértékelni.A bélflóra egyensúlyának zavarát bizonyos mértékig javítják a tesztelő cégek által ajánlott, gyakran növényi alapú, magas rosttartalmú étrendek, különösen ha kevésbé egészséges étrendről vált valaki. Ám ahhoz, hogy a baktériumok szintjét diétával, táplálékkiegészítőkkel befolyásolni tudjuk, jelenleg nem rendelkezünk elegendő tudással” – jelenti ki a cikkben dr. Patai Árpád.
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórháznál is érdeklődtünk: kiderült, hogy a kórház nem foglalkozik mikrobiom-meghatározással.