Egyre népszerűbbek a mikrobiom-tesztek – ez a fő probléma az eredménnyel

Mindenekelőtt arra hívják fel a figyelmet: a bélflóra állapotát elemző mikrobiom-tesztek gyakorlati hatékonysága ma még megkérdőjelezhető, a tesztekből nyert információ terápiás célokra még nem alkalmazható.

Forrás: Shutterstock



Mikrobiom-tesztek: gyakorlati hatékonyságuk ma még megkérdőjelezhető

A bélflóra állapotával számos betegség hozható összefüggésbe, például a gyulladásos bélbetegség, a cukorbetegség, az autoimmun, szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió és a rák, bár az ok-okozati összefüggéseket még nem sikerült teljesen feltárni, írják a közleményben. A témában dr. Patai Árpád gasztroenterológus, a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikájának munkatársa úgy nyilatkozik: „Az emberi bélflóra nagy fokú változatossága és egyénenként eltérő sajátosságai, valamint a kontrollált vizsgálatok hiánya jelentik a bél mikrobiom-összetételét vizsgáló tesztek gyakorlati alkalmazásának fő korlátait”

A baktérium-összetételt számos tényező befolyásolja

Továbbá: a széklet mikrobiom teszt a páciens székletmintájának bakterialis génjeit elemzi. A teszt a mintavétel idején a bélben található baktériumokról ad pillanatképet. A baktérium-összetételt számos tényező, például stressz, elfogyasztott ételek, a teszt elvégzésének helye, stb. befolyásolják. Az eltérő protokoll szerint végzett tesztek eltérő eredményt hoznak, ami szintén befolyásolja értelmezésüket. Hozzáteszi még, hogy a bélflóra összetétele egyénenként eltér, ezért sem lehetséges egy sztenderd/ideális baktériumszint meghatározása.

A teszt alapján még nem lehet a klinikai döntéseket meghozni

Mint mondja, a mikrobiom-teszt elvégzése után az eredményeket összegzik, ebben szerepel a vizsgált baktériumok szintje, a bélflórát jellemző, például annak változatosságát értékelő paraméterek, étrendi és táplálék-kiegészítőkre vonatkozó ajánlások. A mikrobiom-diagnosztika fő problémájának nevezi, hogy bár az elemzés részletes, a javasolt terápia általános, a teszt alapján még nem lehet a klinikai döntéseket meghozni.