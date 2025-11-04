2 órája
Jön az év legnagyobb teliholdja - A közérzetünkre is hatással lesz a különös égi jelenség
Látványos égi jelenségeket tartogat november első hete. Szerdán az év legnagyobb teliholdjában, november 6-án pedig a Hold és a Fiastyúk találkozásban gyönyörködhetünk. A közérzetünk is megérzi a változásokat, utánajártunk, milyen hatása van a teliholdnak a szervezetre.
November 5-én 14:19-kor a Hold eléri 100 százalékos fázisát. Ez lesz a legnagyobb földközeli telihold az évben: pályája során mindössze 357 218 kilométerre kerül tőlünk- írja a Svábhegyi csillagvizsgáló. Sokan kutatták már, milyen hatása van a teliholdnak a szervezetre. Összegyűjtöttük, mire számíthatsz szerdán és csütörtökön!
Milyen hatása van a teliholdnak?
Sokan tapasztalnak:
- fokozott érzékenységet,
- feszültséget vagy épp eufóriát,
- intenzívebb álomvilágot.
Ez az érzelmi hullámzás ugyan kihívás, de lehetőség is az önismeretre: amit ilyenkor megérzünk, az gyakran mélyebb igazságokat mutat rólunk.
Bár tudományosan vitatott, többen beszámolnak róla, hogy teliholdkor
- Az alvás felszínesebb,
- a pulzus magasabb,
- és az idegrendszer érzékenyebb lehet.
Ez a természetes „energiatúlfűtöttség” tudatosan irányítva – például mozgással, jógával, vagy meditációval – levezethető.
Jön a Hold és a Fiastyúk együttállása
A Svábhegyi csillagvizsgáló oldalán arról is beszámol, a szuperhold másnapján újabb látványos égi jelenségnek lehetünk tanúi. November 6-án jön a Hold és a Fiastyúk együttállása - idén immáron másodszorra. Korábban megírtuk, ez a jelenség akkor következik be, amikor a Hold a Földről nézve közvetlenül a Plejádok csillaghalmaz előtt halad el, így a csillagok egy része eltűnik a Hold fényében.