Feszültségek vonzásában

2 órája

Jön az év legnagyobb teliholdja - A közérzetünkre is hatással lesz a különös égi jelenség

Címkék#Fiastyúk#telihold#szuperhold

Látványos égi jelenségeket tartogat november első hete. Szerdán az év legnagyobb teliholdjában, november 6-án pedig a Hold és a Fiastyúk találkozásban gyönyörködhetünk. A közérzetünk is megérzi a változásokat, utánajártunk, milyen hatása van a teliholdnak a szervezetre.

Cseh-Egyed Bernadett

November 5-én 14:19-kor a Hold eléri 100 százalékos fázisát. Ez lesz a legnagyobb földközeli telihold az évben: pályája során mindössze 357 218 kilométerre kerül tőlünk- írja a Svábhegyi csillagvizsgáló. Sokan kutatták már, milyen hatása van a teliholdnak a szervezetre.  Összegyűjtöttük, mire számíthatsz szerdán és csütörtökön!

Milyen hatása van a teliholdnak a szervezetre?
Milyen hatása van a teliholdnak a szervezetre? - utánajártunk, erre készülj szerdán!

Milyen hatása van a teliholdnak? 

 

Sokan tapasztalnak: 

  • fokozott érzékenységet, 
  • feszültséget vagy épp eufóriát, 
  • intenzívebb álomvilágot. 

Ez az érzelmi hullámzás ugyan kihívás, de lehetőség is az önismeretre: amit ilyenkor megérzünk, az gyakran mélyebb igazságokat mutat rólunk. 

Bár tudományosan vitatott, többen beszámolnak róla,  hogy teliholdkor  

  • Az alvás felszínesebb, 
  • a pulzus magasabb, 
  • és az idegrendszer érzékenyebb lehet. 

Ez a természetes „energiatúlfűtöttség” tudatosan irányítva – például mozgással, jógával, vagy meditációval – levezethető. 

Jön a Hold és a Fiastyúk együttállása

A Svábhegyi csillagvizsgáló oldalán arról is beszámol, a szuperhold másnapján újabb látványos égi jelenségnek  lehetünk tanúi. November 6-án jön a Hold és a Fiastyúk együttállása - idén immáron másodszorra. Korábban megírtuk, ez a jelenség akkor következik be, amikor a Hold a Földről nézve közvetlenül a Plejádok csillaghalmaz előtt halad el, így a csillagok egy része eltűnik a Hold fényében.    

 

