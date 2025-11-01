Versek mindenszentekre és halottak napjára – 5 megható vers az emlékezéshez

A mai nap az emlékezésé, azoké, akik már nem lehetnek velünk. Mindenszentek és Halottak napja idején szinte minden család ellátogat a temetőbe. Gyertyát gyújtunk, virágot viszünk, s közben elcsendesedünk. Ilyenkor sokaknak segít egy vers – néhány sor, néhány gondolat, ami kifejezi azt, amit kimondani nehéz. Összegyűjtöttük az 5 legszebb verset Mindenszentekre és Halottak napjára, hogy méltón emlékezhessünk szeretteinkre.

Versek Mindenszentekre és Halottak Napjára - hogy méltó legyen az emlékezés

Versek Mindenszentekre és Halottak Napjára

Jagos István Róbert: R.G. emlékére

Látlak az égben, amely kéken borul rám.

Látlak a zöldben, bokrok, fák között,

Napfényes esőben szivárvány fölött.

Látlak az utcán emberek forgatagában,

Hallom lépteid vágyaim sikátorában.

Érzem illatod rózsákba oltva,

Törlöm könnyeim, sírodra borulva.

Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat

Istenke, vedd térdedre édesanyámat,

ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt,

ki adtál életet, adj neki most álmot,

és mivel ígértél, szavadat kell állnod,

mert ő mindig hitt és sose kételkedett,

szájára suttogva vette a nevedet.

Én nem tudom felfogni, hogy többé nincsen,

s szemem gyönge hogy a semmibe tekintsen,

hová a fény is csak úgy jut, hogy megtörve:

helyettem nézzél be a mély sírgödörbe,

próbálkozz, lehelj oxigént, tüdőd a lomb!

Nem is válaszolsz, kukac-szikével boncolod,

amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel,

csak csont, csak por, ami volt valamikor ember,

mivel nem csak Minden vagy: vagy a Hiány,

magadat operálod e földalatti ambulancián.

Mi mit nyel el a végén, fásultan szitálod

a semmiből a semmibe a létező világot,

anyát és gyereket, az élőt s a holtat,

s mert Te teremtetted, nem is káromolhat,

csak sírhat vagy könyöröghet, hogy adj neki békét,

nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét;

én sem káromollak, hallgasd meg imámat:

Istenke, vedd térdedre édesanyámat!

Gresa Erzsébet: Fent vagytok a magas égben

Fent vagytok ti a magas égben,

onnan néztek már le a földi létre.

Elsodort tőlem titeket a halál szele,

messze vitt, fel a fellegekbe.

Minden este felnézek az égre,

ott látok egy csillagot,

mi oly fényesen ragyog,

ott vagytok ti, s rám néztek.