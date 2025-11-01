37 perce
Versek mindenszentekre és halottak napjára – 5 megható vers az emlékezéshez
Ezek a megható, lélekemelő versek segítenek megfogalmazni azt, amit olykor csak a szív érez. A Mindenszentek és Halottak napja nem csupán a gyászról szól, hanem a szeretetről és az emlékezésről is.
A mai nap az emlékezésé, azoké, akik már nem lehetnek velünk. Mindenszentek és Halottak napja idején szinte minden család ellátogat a temetőbe. Gyertyát gyújtunk, virágot viszünk, s közben elcsendesedünk. Ilyenkor sokaknak segít egy vers – néhány sor, néhány gondolat, ami kifejezi azt, amit kimondani nehéz. Összegyűjtöttük az 5 legszebb verset Mindenszentekre és Halottak napjára, hogy méltón emlékezhessünk szeretteinkre.
Jagos István Róbert: R.G. emlékére
Látlak az égben, amely kéken borul rám.
Látlak a zöldben, bokrok, fák között,
Napfényes esőben szivárvány fölött.
Látlak az utcán emberek forgatagában,
Hallom lépteid vágyaim sikátorában.
Érzem illatod rózsákba oltva,
Törlöm könnyeim, sírodra borulva.
Csukás István: Istenke, vedd térdedre édesanyámat
Istenke, vedd térdedre édesanyámat,
ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt,
ki adtál életet, adj neki most álmot,
és mivel ígértél, szavadat kell állnod,
mert ő mindig hitt és sose kételkedett,
szájára suttogva vette a nevedet.
Én nem tudom felfogni, hogy többé nincsen,
s szemem gyönge hogy a semmibe tekintsen,
hová a fény is csak úgy jut, hogy megtörve:
helyettem nézzél be a mély sírgödörbe,
próbálkozz, lehelj oxigént, tüdőd a lomb!
Nem is válaszolsz, kukac-szikével boncolod,
amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel,
csak csont, csak por, ami volt valamikor ember,
mivel nem csak Minden vagy: vagy a Hiány,
magadat operálod e földalatti ambulancián.
Mi mit nyel el a végén, fásultan szitálod
a semmiből a semmibe a létező világot,
anyát és gyereket, az élőt s a holtat,
s mert Te teremtetted, nem is káromolhat,
csak sírhat vagy könyöröghet, hogy adj neki békét,
nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét;
én sem káromollak, hallgasd meg imámat:
Istenke, vedd térdedre édesanyámat!
Gresa Erzsébet: Fent vagytok a magas égben
Fent vagytok ti a magas égben,
onnan néztek már le a földi létre.
Elsodort tőlem titeket a halál szele,
messze vitt, fel a fellegekbe.
Minden este felnézek az égre,
ott látok egy csillagot,
mi oly fényesen ragyog,
ott vagytok ti, s rám néztek.
Fáj a szívem,
potyognak a könnyeim,
mert nem lehettek velem.
Nehéz volt az út, mit végigjártunk,
de sima lesz majd odafent,
ha én is oda jutok.
Szívemben örökké éltek,
s eljön hamarosan az a nap, mikor találkozunk.
Dsida Jenő: Halottak napján
Szellemek, őszi szelek, sóhajok,
elköltözött testvérek, boldog árnyak!
Üljetek ma ti halottak-napját,
gyászünnepet értünk.
Országotoknak nincsenek határai,
nincsenek dimenziói, fájdalmai se;
mi vagyunk egyetlen rossz érzésetek,
mi balga gyászolók.
Zúgjatok ma ti halotti zsoltárt,
kéményeinket szélvihar döntse le,
holtak, testvérek, sírjatok értünk
hideg esőt!
Gyújtsatok lidérclángot házaink fölé,
melyek a mi novemberi sírjaink.
Itt várjuk fekete, nyirkos életünkből
a feltámadást.
- Juhász Gyula: Consolatio
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.