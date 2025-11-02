november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

58 perce

Ilyen volt mindenszentek és halottak napja Vas megyében - sok fotóval

Címkék#mindenszentek#Halottak napja#emlékezés#ünnep

Mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan kilátogattak a temetőkbe elhunyt szeretteik tiszteletére, emlékére. Összegyűjtöttük az elmúlt hétvége meghitt pillanatait szerte Vas megyéből.

Vaol.hu

Mindenszentek és halottak napja Vas megyében.

Mindenszentek és halottak napja Vas megyében.
Mindenszentek és halottak napja Vas megyében.
Forrás: VN

Mindenszentek és halottak napja

Szombathely

Már pénteken nagy forgalom volt Szombathelyen a Jáki úti temetőnél, sokan ekkor vitték ki a koszorúkat és gyújtottak gyertyát. Fotós kollégánk megörökítette a készülődés és ráhangolódás nyüzsgő pillanatait.

Temetőjárás a Jáki úti temetőben

Fotók: Unger Tamás

A Jáki úti temetőben november 1-jén gyertyák százai gyúltak az elhunytak emlékére. Az önkormányzat és a Vas Megyei Temetkezési Kft. közös, halottak napi megemlékezésén zene, irodalom és Székely János megyéspüspök gondolatai segítették a jelenlévőket az emlékezés csendjében.

A Haladás NB III-as labdarúgócsapatának szervezett szurkolói csoportjai a Haladás-stadionnál gyújtottak gyertyát az égi lelátón szurkoló drukkerek, játékosok, vezetők emlékére.

Hangulatok a Jáki úti temetőből

Hangulatok a Jáki úti temetőből

Fotók: Szendi Péter

Sárvár

Elcsendesülés a sárvári temetőben: Benkő Sándor fotóriporter képei pénteken este készültek Sárváron. 

Halottak napja Sárváron

Fotók: Benkő Sándor

Celldömölk

A város halottaira emlékeztek. A celldömölki önkormányzat képviselői az idén is bejárták a temetőket.

Körmend

Mécsestenger a körmendi temetőben - ahogyan Szendi Péter, a Vas Népe fotóriportere látta.

Mécsestenger a körmendi temetőben

Fotók: Szendi Péter

Nemesmedves

Elmosódnak a nevek, a fakeresztek belesüppednek a földbe. Nemesmedves temetőjében lassan a természet veszi át a főszerepet. Fotóriporterünk Nemesmedves temetőjében kapta rajta az időt.

Vép

Már mindenszentek előestéjén mécsesek, gyertyák lángja világította meg a vépi temetőben a síremlékek feliratait. Másnap, szombaton délután hagyományosan megemlékező ájtatosságra gyülekeztek az emberek a sírkertbe.

Vasvár

Vasváron is megemlékeztek az elhunytakról. 

+1 Ingyen koszorút osztogatott a nagylelkű vasi virágboltos

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu