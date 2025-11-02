22 perce
Ilyen volt mindenszentek és halottak napja Vas megyében - sok fotóval
Mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan kilátogattak a temetőkbe elhunyt szeretteik tiszteletére, emlékére. Összegyűjtöttük az elmúlt hétvége meghitt pillanatait szerte Vas megyéből.
Mindenszentek és halottak napja Vas megyében.
Mindenszentek és halottak napja
Szombathely
Már pénteken nagy forgalom volt Szombathelyen a Jáki úti temetőnél, sokan ekkor vitték ki a koszorúkat és gyújtottak gyertyát. Fotós kollégánk megörökítette a készülődés és ráhangolódás nyüzsgő pillanatait.
Temetőjárás a Jáki úti temetőbenFotók: Unger Tamás
A Jáki úti temetőben november 1-jén gyertyák százai gyúltak az elhunytak emlékére. Az önkormányzat és a Vas Megyei Temetkezési Kft. közös, halottak napi megemlékezésén zene, irodalom és Székely János megyéspüspök gondolatai segítették a jelenlévőket az emlékezés csendjében.
Fényekkel, ökumenikus imával és meghitt műsorral emlékeztek a Jáki úti temetőben - fotók
A Haladás NB III-as labdarúgócsapatának szervezett szurkolói csoportjai a Haladás-stadionnál gyújtottak gyertyát az égi lelátón szurkoló drukkerek, játékosok, vezetők emlékére.
Megemlékezés a Haladás-stadionnál: az égi lelátón szurkolókért gyújtottak gyertyát - fotók, videó
Hangulatok a Jáki úti temetőből
Hangulatok a Jáki úti temetőbőlFotók: Szendi Péter
Sárvár
Elcsendesülés a sárvári temetőben: Benkő Sándor fotóriporter képei pénteken este készültek Sárváron.
Halottak napja SárváronFotók: Benkő Sándor
Celldömölk
A város halottaira emlékeztek. A celldömölki önkormányzat képviselői az idén is bejárták a temetőket.
Az idén is bejárták a temetőket - A celldömölki önkormányzat a város halottaira emlékezett
Körmend
Mécsestenger a körmendi temetőben - ahogyan Szendi Péter, a Vas Népe fotóriportere látta.
Mécsestenger a körmendi temetőbenFotók: Szendi Péter
Nemesmedves
Elmosódnak a nevek, a fakeresztek belesüppednek a földbe. Nemesmedves temetőjében lassan a természet veszi át a főszerepet. Fotóriporterünk Nemesmedves temetőjében kapta rajta az időt.
Őrizzük a hiányt - Fotóriporterünk Nemesmedves temetőjében kapta rajta az időt
Vép
Már mindenszentek előestéjén mécsesek, gyertyák lángja világította meg a vépi temetőben a síremlékek feliratait. Másnap, szombaton délután hagyományosan megemlékező ájtatosságra gyülekeztek az emberek a sírkertbe.
Mindenszentekkor virágba, fénybe öltözött a vépi temető is - fotók
Vasvár
Vasváron is megemlékeztek az elhunytakról.
+1 Igyen koszorút osztogatott a nagylelkű vasi virágoltos