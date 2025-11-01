Mielőtt pánikolna! Ezekben a boltokban vásárolhat mindenszentekkor

Korábban írtunk arról is, Szombathelyen a Blaguss külön, temetői céljárattal és megnövelt kapacitással készül a mindenszentek körüli megnövekedett forgalomra. Mint írták, temetői céljárat bevezetésével csökkentenék a temetők környéki autóforgalmat, valamint könnyítenék azok dolgát, akik nem akarnak nehézkes parkolással és a forgalmi torlódásokkal találkozni Mindenszentekkor. A 2A, 2C, 29A, 29C járatok változatlan járatsűrűséggel indulnak a Vasútállomást és a Joskar-Ola, Derkovits lakótelepet, valamint a Károly Róbert utcát az Újtemetővel összekötve, míg november 1-jén és 2-án a temetői céljárat a belváros térségéből segíti az eljutást.