Mielőtt pánikolna! Ezekben a boltokban vásárolhat mindenszentekkor

Nem minden lesz zárva az ünnep idején. Hozzuk, melyik vasi boltok lesznek nyitva mindenszentekkor.

Forrás: Shutterstock

Ahogy megírtuk, az előttünk álló ünnepnapon a boltok többsége zárva tart, de mindenszentekkor is lesz lehetőség néhány alapvető élelmiszert beszerezni. A benzinkutak mellett több vasi üzlet is nyitva lesz.

Forrás:  Shutterstock

Összegyűjtöttük, hova tudunk menni vásárolni mindenszentekkor:

Korábban írtunk arról is, Szombathelyen a Blaguss külön, temetői céljárattal és megnövelt kapacitással készül a mindenszentek körüli megnövekedett forgalomra. Mint írták, temetői céljárat bevezetésével csökkentenék a temetők környéki autóforgalmat, valamint könnyítenék azok dolgát, akik nem akarnak nehézkes parkolással és a forgalmi torlódásokkal találkozni Mindenszentekkor. A 2A, 2C, 29A, 29C járatok változatlan járatsűrűséggel indulnak a Vasútállomást és a Joskar-Ola, Derkovits lakótelepet, valamint a Károly Róbert utcát az Újtemetővel összekötve, míg november 1-jén és 2-án a temetői céljárat a belváros térségéből segíti az eljutást.

 

 

