Mielőtt pánikolna! Ezekben a boltokban vásárolhat mindenszentekkor
Nem minden lesz zárva az ünnep idején. Hozzuk, melyik vasi boltok lesznek nyitva mindenszentekkor.
Forrás: Shutterstock
Ahogy megírtuk, az előttünk álló ünnepnapon a boltok többsége zárva tart, de mindenszentekkor is lesz lehetőség néhány alapvető élelmiszert beszerezni. A benzinkutak mellett több vasi üzlet is nyitva lesz.
Összegyűjtöttük, hova tudunk menni vásárolni mindenszentekkor:
- Szombathelyen a Fürdi Élelmiszerboltba a Paragvári úton,
- a Bazsi Boltba Oladon,
- a Bomba lerakatba a Széll Kálmán utcában,
- a MIND-X üzletébe Gyöngyösfaluban,
- Sárváron a Mini ABC-be,
- Simaságon a 84-es pihenőbe,
- Szentgotthárdon pedig a Sarki Kisboltba.
Korábban írtunk arról is, Szombathelyen a Blaguss külön, temetői céljárattal és megnövelt kapacitással készül a mindenszentek körüli megnövekedett forgalomra. Mint írták, temetői céljárat bevezetésével csökkentenék a temetők környéki autóforgalmat, valamint könnyítenék azok dolgát, akik nem akarnak nehézkes parkolással és a forgalmi torlódásokkal találkozni Mindenszentekkor. A 2A, 2C, 29A, 29C járatok változatlan járatsűrűséggel indulnak a Vasútállomást és a Joskar-Ola, Derkovits lakótelepet, valamint a Károly Róbert utcát az Újtemetővel összekötve, míg november 1-jén és 2-án a temetői céljárat a belváros térségéből segíti az eljutást.