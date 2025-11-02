november 2., vasárnap

Emlékezés

Mécsestenger a körmendi temetőben

Mindenszentek estéjén fénybe borultak a temetők, mintha tényleg átjáró nyílt volna a különböző világok között. Mécsestenger a körmendi temetőben - ahogyan Szendi Péter, a Vas Népe fotóriportere látta. 

Mindenszentek Körmenden 
Fotó: Szendi Péter

Mindenszentek Körmenden

A halottak ünnepének gyökrei is az ókorba nyúlnak vissza. A keresztény egyházban a katolikusok ünnepéből vált ökumenikus ünneppé - sőt mindannyiunk ünnepévé. A körmendi temetőben is átjárók nyíltak szombaton este. 

Mécsestenger a körmendi temetőben

Fotók: Szendi Péter

 

 

