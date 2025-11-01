1 órája
Mindenszentekkor virágba, fénybe öltözött a vépi temető is - fotók
Már mindenszentek előestéjén mécsesek, gyertyák lángja világította meg a vépi temetőben a síremlékek feliratait. Másnap, szombaton délután hagyományosan megemlékező ájtatosságra gyülekeztek az emberek a sírkertbe.
Az elmúlt napokban már sokan felkeresték a temetőt, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Az örök világosságot jelképező fények szombaton, mindenszentek délutánján már a legtöbb sírt megvilágították.
Mindenszentek: megemlékezés a vépi temetőben
Németh Tamás esperes-plébános az egybegyűlt hívekkel Mindenszentek litániáját imádkozta az anyakeresztnél, könyörögve Istenhez, segítségül hívva a szenteket és Krisztust. A temetőben nyugvó halottakért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért szólt az ima. A szertartás után az atya – hagyomány ez is – kérésre megáldotta az új síremlékeket. Sötétedés után Vépen is fényárban úszott a temető.
Vépi temetőFotók: VN