Megemlékezés a megholtakért

1 órája

Mindenszentekkor virágba, fénybe öltözött a vépi temető is - fotók

Címkék#Mindenszentek litánia#plébános#Németh Tamás#koszorú

Már mindenszentek előestéjén mécsesek, gyertyák lángja világította meg a vépi temetőben a síremlékek feliratait. Másnap, szombaton délután hagyományosan megemlékező ájtatosságra gyülekeztek az emberek a sírkertbe.

Tóth Katalin

Az elmúlt napokban már sokan felkeresték a temetőt, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Az örök világosságot jelképező fények szombaton, mindenszentek délutánján már a legtöbb sírt megvilágították. 

Mindenszentek vépi temető
Mindenszentekkor krizantémok, koszorúk, mécsesek nyelvén beszél a temető.
Fotó: Tóth Kata

Mindenszentek: megemlékezés a vépi temetőben

Németh Tamás esperes-plébános az egybegyűlt hívekkel Mindenszentek litániáját imádkozta az anyakeresztnél, könyörögve Istenhez, segítségül hívva a szenteket és Krisztust. A temetőben nyugvó halottakért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért szólt az ima. A szertartás után az atya – hagyomány ez is – kérésre megáldotta az új síremlékeket. Sötétedés után Vépen is fényárban úszott a temető. 

Vépi temető

Fotók: VN

 


 


 

 


 

 

