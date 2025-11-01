Mindenszentekkor virágba, fénybe öltözött a vépi temető is - fotók

Az elmúlt napokban már sokan felkeresték a temetőt, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Az örök világosságot jelképező fények szombaton, mindenszentek délutánján már a legtöbb sírt megvilágították.

Mindenszentekkor krizantémok, koszorúk, mécsesek nyelvén beszél a temető.

Fotó: Tóth Kata

Mindenszentek: megemlékezés a vépi temetőben

Németh Tamás esperes-plébános az egybegyűlt hívekkel Mindenszentek litániáját imádkozta az anyakeresztnél, könyörögve Istenhez, segítségül hívva a szenteket és Krisztust. A temetőben nyugvó halottakért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért szólt az ima. A szertartás után az atya – hagyomány ez is – kérésre megáldotta az új síremlékeket. Sötétedés után Vépen is fényárban úszott a temető.