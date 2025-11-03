Műszakira megy a kocsi, vagy „csak” javítani kell? Erre figyelj!

Megannyi saját vagy hallott történetet tudna sorolni bárki a gyakorlati életből, amik mind-mind azt támasztják alá: a „tervezett avulás” alaposan megkeseríti a mindennapi életet. És főleg pedig a pénztárcát… de nem csak azt. Egy tönkrement televízió vagy mosógép műszaki hibája is utánajárást, szállítást – és persze kiesett napokat hoz magával. Kiváltképp igaz ez az autóra, ami használhatunk bejárásra, gyerekek eljuttatására oviba vagy iskolába, és lehet, hogy munkára is. Pár nap is gond lehet, hát még egy vagy több hét!

Egy műszaki szakember véleménye: Für Ernő autószerelő mesterrel beszélgettünk.

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Műszaki vizsga vagy alkatrészcsere

Olvasónk autója négy éve, műszaki vizsgakor kapott teljesen új kuplung-szettet. Naivan azt gondolta, hogy na, ez örökös lesz. Hát nem lett az: most megint érezte a megcsúszást, és szakemberhez fordult, abban bízva, hogy talán beállítás vagy valami apróság okozza. Keveset futó autóról van szó: ez idő alatt alig huszonnégyezer kilométer ment bele. És akkor jött a kijózanító válasz: ismét teljes szett-csere szükséges. Ennyit bírt – tudjuk meg az autószerelő mestertől, Für Ernőtől. És elmondja: manapság már effélén meglepődni sem szabad. Az alkatrészek nem csak hátborzongató árak tapasztalhatók, hanem vele párhuzamosan az egyre silányabb minőség is. Azok a márkák, amikre évekkel ezelőtt még bizalommal tekintett egy autószerelő, ma már ugyanolyan gyatra, mint a „noname”, ismeretlen holmi.

Mit tehetünk?

Hát, szinte semmit – tárja szét kezét az egyházasrádóci mester. Feltűnő, hogy a nagy multicégeknél mennyire egyforma – és drága – már minden. Hogyan lehet, hogy akár 50% kedvezményt is képesek adni? – merül fel a kérdés. És az is: a pár évente ezerszám szeméttelepre kerülő veszélyes (olajos stb.) hulladék miért nem zavarja a zöldeket? Aki maga vásárolja és viszi az autószerelőhöz az alkatrészt, tud fordulni a Fogyasztóvédelemhez. Kellene is! Viszont ahol a szerelő szerzi be (és ez a gyakori), ott neki kellene – ami képtelenség, szögezi le Für Ernő. Hetente négy-ötször kellene oda szaladgálni, munka helyett… Kizárt. A szakma amúgy is nagy bajban van emiatt – folytatja. A garanciális javítások (feltéve, ha sikerült érvényesíteni) munkadíja ugyanis őket terheli. Ha kiszámlázzák, az ügyfél becsapva érzi magát. Ha pedig nem, akkor elbukják ők a befektetett munka idejét, rezsi óradíját, egyéb anyagokat és kiadásokat. Akadt a környéken fiatal kezdő, aki éppen emiatt adta vissza a vállalkozását – annyit veszített az ilyen eseteken – tudjuk meg.