Nardai férfi halt meg az ausztriai munkabalesetben - gyűjtést szervez családjának az önkormányzat

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, halálos munkabaleset történt Burgerlandban. Mint megtudtuk, a tragédia áldozata egy nardai 44 éves férfi volt, akit most felesége és két kicsi gyermeke gyászol. A helyi önkormányzat és az egyházközösség összefogott, hogy segítsen a családon.

Összefognak a nardaiak.

Nardai férfi volt az áldozat

- Amint arról a legtöbben már értesültek, nemrég Narda egyik családjában tragikus baleset történt. Egy fiatal édesapa veszítette életét munkahelyi balesetben. Két óvodás korú gyermeke maradt édesanyjukkal. Amellett, hogy ez óriási lelki teher, anyagi terheket is ró a családra. A bankszámlát ráadásul zárolták, ezért egyelőre nem tudnak hozzáférni. Az önkormányzat és az egyházközség közös kezdeményezéssel szeretne a család számára gyűjtést rendezni.

Emiatt Nardán november 2-án vasárnap nem lesz perselyezés, helyette a templomban elhelyezett dobozokba lehet adományt tenni a család számára. Lehetséges lesz a nardai boltban és az óvodában is a kihelyezett dobozokba támogatást tenni. Bármekkora segítséget szívesen fogadunk. Köszönjük! - írja bejegyzésében a Vaskeresztesi Plébánia.

Minikotró okozta a tragédiát

Mi is megírtuk: egy 44 éves férfi halálos sérüléseket szenvedett egy minikotró rakodása közben Kőpatakon (Steinbachban), október 22-én, szerda este. A Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság szerint az áldozatot valószínűleg a kotrógép kanala nyomta össze. A rendőrség nyomozást indított a körülmények tisztázása érdekében, és boncolást is elrendeltek - közölte az akkor ORF.