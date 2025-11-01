Őrizzük a hiányt - Fotóriporterünk Nemesmedves temetőjében kapta rajta az időt

„Az írás a hiány megőrzésének egyik lehetséges módja. Hiszen azok hiányát őrizzük, akiknek sokat köszönhetünk, s mindaz, amit kaptunk tőlük, az életünk része lett.” (György Péter) A legkisebb vasi Nemesmedves temetőjében lassacskán elmosódik minden írás, a hiány helyét betölti a természet, amely másképpen emlékezik.

Nemesmedves temetőjében a természet emlékezik

Fotó: Szendi Péter

Nemesmedves temetőjében

1907-ben még 407-en éltek itt, főként svábok. A falunak volt iskolája, kocsmája, tűzoltószertára. 1910-ben 365, túlnyomóan német lakosa volt. Vas vármegye Németújvári járásához tartozott. A kényszerű trianoni határkijelölések után a járás egyetlen Magyarországon maradt települése volt. Az első világháború után az államhatár a falu mellé került, de a kapcsolat nem szűnt meg az Ausztriának juttatott volt magyar területekkel, és a nemesmedvesiek gyakran jártak át Németújvárra és Zsámándra - írja az internetes lexikon Nemesmedvesről. A legkisebb vasi települést ma alig húszan lakják. A temető még a régi időkről is mesél.