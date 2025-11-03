november 3., hétfő

1 órája

Németh Patrícia műsorával tér vissza a nyugdíjas teadélután Jánosházán

Az énekesnő a Batthyány Lajos Művelődési Házban fog fellépni a következő jánosházi teadélutánon. Németh Patrícia retro dallamokkal készül.

Németh Patrícia műsorával tér vissza a nyugdíjas teadélután Jánosházán

Népszerű program a jánosházi nyugdíjasok körében a teadélután - most Németh Patrícia lép fel

Forrás: Művelődési Központ Jánosháza FB oldal

Különleges vasárnapi kikapcsolódás vár a zenekedvelőkre Jánosházán: november 23-án, vasárnap délután 15 órától Németh Patrícia ad nyilvános koncertet a Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Ház és Könyvtárban - tették közzé a város közösségi oldalán.

Népszerű program a jánosházi nyugdíjasok körében a teadélután - most Németh Patrícia lép fel
Népszerű program a jánosházi nyugdíjasok körében a teadélután - most Németh Patrícia lép fel
Forrás: Művelődési Központ Jánosháza FB oldal

Németh Patrícia énekel

A rendezvényt a már hagyománynak számító nyugdíjas teadélután keretében tartják, de a szervezők mindenkit szeretettel várnak – barátokat, ismerősöket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt. A koncerten hazai és külföldi slágerek, valamint a régi idők legnagyobb retro dallamai csendülnek fel, garantálva a jó hangulatot és a nosztalgikus pillanatokat. A program 15:00 és 15:40 között zajlik a Művelődési Házban (Bajcsy-Zsilinszky utca 2.), a belépés pedig ingyenes.

 

