Németh Patrícia műsorával tér vissza a nyugdíjas teadélután Jánosházán

Különleges vasárnapi kikapcsolódás vár a zenekedvelőkre Jánosházán: november 23-án, vasárnap délután 15 órától Németh Patrícia ad nyilvános koncertet a Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Ház és Könyvtárban - tették közzé a város közösségi oldalán.

A rendezvényt a már hagyománynak számító nyugdíjas teadélután keretében tartják, de a szervezők mindenkit szeretettel várnak – barátokat, ismerősöket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt. A koncerten hazai és külföldi slágerek, valamint a régi idők legnagyobb retro dallamai csendülnek fel, garantálva a jó hangulatot és a nosztalgikus pillanatokat. A program 15:00 és 15:40 között zajlik a Művelődési Házban (Bajcsy-Zsilinszky utca 2.), a belépés pedig ingyenes.