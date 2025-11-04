1956. november 4 - Véres vasárnap Szombathelyen

"Szombathely utcáin 1956 november 4-én a járókelők arra lehettek figyelmesek, hogy szovjet tankok vonulnak az utcákon. Ha pedig még jobban körülnéztek, akkor láthatták, hogy a magasabb épületek tetejére géppuskafészkeket telepítettek. Ezen a gyászos, véres vasárnapon sajnos egy tűzharcra is sor került, amelyben többen is életüket vesztették" - írta november 4-ei bejegyzésében Vámos Zoltán.

Vámos Zoltán november 4-én a nemzeti gyásznapon a szombathelyi hősökről is megemlékezett

Fotó: VN/Vámos Zoltán Facebook-oldala

November 4. nemzeti gyásznap

"A Sztálin utcai (ma: Széll Kálmán utca 27.) vérengzés áldozatai:

Gosztonyi József 21 évesen,

Jászfi Ferenc 20 évesen,

Kollarits Tivadar 20 évesen,

Magyari Károly 46 évesen,

Márfy Alfréd 20 évesen,

Nagy Károly 42 évesen,

Pintér Károly 28 évesen.

A véres intervenció áldozata lett:

Hegyi József 56 évesen,

Szabó István 26 évesen,

Szép Gyula 23 évesen,

Szijj Vilmos 41 évesen.

Rájuk is emlékezünk büszkeséggel - zárta gondolatsorát Vámos Zoltán.

Ezt olvasta már?