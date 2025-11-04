1 órája
1956. november 4 - Véres vasárnap Szombathelyen
Vámos Zoltán főispán közösségi oldalán emlékeztet a 69 évvel ezelőtti véres szombathelyi eseményekre. November 4. nemzeti gyásznap.
"Szombathely utcáin 1956 november 4-én a járókelők arra lehettek figyelmesek, hogy szovjet tankok vonulnak az utcákon. Ha pedig még jobban körülnéztek, akkor láthatták, hogy a magasabb épületek tetejére géppuskafészkeket telepítettek. Ezen a gyászos, véres vasárnapon sajnos egy tűzharcra is sor került, amelyben többen is életüket vesztették" - írta november 4-ei bejegyzésében Vámos Zoltán.
November 4. nemzeti gyásznap
"A Sztálin utcai (ma: Széll Kálmán utca 27.) vérengzés áldozatai:
Gosztonyi József 21 évesen,
Jászfi Ferenc 20 évesen,
Kollarits Tivadar 20 évesen,
Magyari Károly 46 évesen,
Márfy Alfréd 20 évesen,
Nagy Károly 42 évesen,
Pintér Károly 28 évesen.
A véres intervenció áldozata lett:
Hegyi József 56 évesen,
Szabó István 26 évesen,
Szép Gyula 23 évesen,
Szijj Vilmos 41 évesen.
Rájuk is emlékezünk büszkeséggel - zárta gondolatsorát Vámos Zoltán.
