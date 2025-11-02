Alig találnak munkaerőt az osztrák síparadicsomok, pedig óriási fizetéssel kecsegtetnek

Az osztrák sípályákban több száz külföldi munkavállalót keresnek szezonális munkára, a szállodák és vendéglátóegységek az Európai Unió munkaerőközvetítésén, az EURES-en keresztül is számos állást kínálnak. Különösen keresettek a szolgáltató szektorban foglalkoztatható munkatársak, akik italokat szolgálnak fel vagy éppen az éttermekben dolgozók, felszolgálók, szakácsok.

Munkaerőt keresnek az osztrák sípályáknál.

Forrás: Shutterstock

Magas fizetések az osztrák sípályáknál

A Libertatea szerint az átlagosan megajánlott bruttó fizetés körülbelül havi 3000 euró körül alakul.

A legtöbb munkáltató ezen felül ingyenes szállást és ellátást is biztosít. Sok szálloda kínál egyágyas szobát a munkavállalóknak saját fürdőszobával, Wi-Fi-vel és televízióval, némelyik pedig kedvezményes síbérletekkel is ellátja az ott dolgozókat.

Mi kell a munkavállaláshoz:

regisztrálni kell a hatóságoknál, és igazolni az egészségbiztosításukat

bizonyos munkakörök betöltéséhez a munkáltatók a szakmai képesítés igazolását is megkövetelik