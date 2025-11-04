Visszacsatolhatnak egy holtágat a Rába folyóhoz!

Az elavult gátak eltávolítása, a folyópartok természetessé tétele, a vizes élőhelyek felélesztése és a mellékfolyók újbóli összekapcsolása a célja annak a Danube Lifelines (DLL) névre hallgató projektnek, amelynek részeként megvalósulhat az 1995-ben leválasztott Rábagyarmati holtág visszakapcsolása a Rábához.

Középpontban a Rábagyarmati holtág fejlesztése - Puskás Norbert ügyvezető elnök a nyitókonferencián beszélt a lehetőségekről

Fotó: vasivizeken.hu

A projekt hazai nyitóelőadását október végén tartották Tihanyban. - A másfél kilométeres szakasz visszacsatolásának a tervei készülhetnek most el, de a jövőben azon leszünk, hogy a kivitelezésre is jusson pénz - mondta V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette: a DLL középponjában a vándorló halfajok megőrzése, élőhelyeik helyreállítása áll a teljes Duna-vízgyűjtőn.

A projekt hét országot érint: Németország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária területére eső folyószakaszokon, melyek lefedik a Duna-vízgyűjtő felső, középső és alsó részét. A helyszíneket ökológiai értékük alapján jelölték ki: értékes élőhelyek és kritikus migrációs útvonalak újjáélesztésének ponjai lehetnek. Ezzel a projekt hozzájárul ahhoz az átfogó uniós célhoz, hogy 2030-ig legalább 25 000 kilométer víz ökológiai folyosót állítsanak helyre.

Mintaprojekt Rábagyarmaton: nagy lehetőség a halvédelemnek

A szakmai előadások sorában kiemelt figyelmet kapott a Rábagyarmati Holtág természetvédelmi célú rekonstrukciója. Végh Attila, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ökológusa előadásában bemutatta, hogyan válhat a holtág mintaprojektté a Rába vízrendszerén belül, egyensúlyt teremtve a természetvédelmi célok, a vízvisszatartás és a horgászturisztikai hasznosítás között. A délutáni szekcióban a MOHOSZ alelnökei és megyei horgászegyesületi vezetők ismertették a Duna és mellékágai, valamint a Rába hasznosításának tapasztalatait és fejlesztési irányait. Puskás Norbert, a MOHOSZ alelnöke és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke „A Rába folyó Vas vármegyei szakaszának hasznosítási tapasztalatai és jövőbeni élőhelyfejlesztési tervek” címmel tartott előadást. Hangsúlyozta: a Duna vízgyűjtő mellékágainak fejlesztése és a helyi közösségek bevonása kulcsfontosságú a projekt hosszú távú sikeréhez. A szakmai nap megerősítette, hogy a Rábagyarmati holtág fejlesztése nemcsak regionális, hanem országos jelentőségű mintaprojekt lehet a természetalapú vízvisszatartás, az élőhely-rehabilitáció és a fenntartható horgászturisztikai hasznosítás területén.





