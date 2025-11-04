Hatalmas áttörést értek el magyar orvosok a rák ellen: megvan a gyógyszer?

Magyar kutatók, egy rendkívül ígéretes rákellenes molekulát, a pyrrolino-daunorubicint „szelídítették meg” úgy, hogy egy liposzómás nanohordozóba csomagolták. Ez az állatkísérletekben hat különböző daganatmodellben – köztük melanoma- és tüdődaganat-modellekben is – sikeresen gátolta a tumor növekedését. Egy örökletes emlőkarcinóma modellben pedig egyedülálló módon teljes gyógyulást idézett elő. Ráadásul olyan daganatok esetében is hatékonynak bizonyult, amelyekre a jelenleg használt klinikai hatóanyagok már nem reagáltak érdemben.

A Molecular Cancer című nemzetközi folyóiratban publikálták magyar kutatók azt az áttörést, amit egy rákellenes molekulával értek el

Fotó: Ground Picture / Forrás: Shutterstock

Magyar kutatók a rák ellen

Mióta egy nemzetközi folyóiratban publikálták, a figyelem középpontjába került egy magyar kutatók által fejlesztett gyógyszerrezisztens. Ez az alkalmazandó vegyület, a pyrrolino-daunorubicin, ezerszer mérgezőbb a rákos sejtekkel szemben, mint a hagyományos szerek. Azonban nem tudták, hogyan adhatnák be a kísérleti állatoknak anélkül, hogy az az egészséges szöveteket károsítaná. „Ekkor jött a liposzómás csomagolás ötlete, amely védi az egészséges sejteket a hatóanyagtól, miközben lehetővé teszi a célzott feldúsulást a daganatban. Így született meg a LiPyDau” – mondta Dr. Tóth Szilárd, aki a LiPyDau sejtvonalakon történő kipróbálását vezette.

A bőrrák és a tüdőrák növekedését gátolta, mellráknál teljes gyógyulást ért el magyar kutatók gyógyszerkísérlete, amelyet egyelőre állatokon végeztek.

Ahogy írják, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) közös fejlesztése új korszakot nyithat az antitumor terápiák történetében.

Ez az egyik leghatékonyabb daganatellenes vegyület, amelyet valaha egereken teszteltek

A tanulmány egyik első szerzője, Dr. Füredi András szerint ez nem csupán egy hatékony készítmény, hanem tapasztalataik és az irodalmi adatok alapján is ez az egyik leghatékonyabb daganatellenes vegyület, amelyet valaha egereken teszteltek. „Tizenöt éve foglalkozunk daganatterápiák fejlesztésével, de ilyen jelentős hatást még sosem tapasztaltunk. A LiPyDau egyetlen dózisa meggyógyította a kísérleti állatokat” – emelte ki a kutató. A kutatás a HUN-REN TTK-n belül is több kutatócsoport széles körű együttműködésének eredménye, Dr. Szakács Gergely csoportja mellett Dr. Varga Zoltán, Dr. Szabó Pál és Dr. Szüts Dávid vezette kutatóegységek munkája elengedhetetlen volt a LiPyDau sikeres fejlesztéséhez és teszteléséhez, míg Dr. Magyar Csaba a molekula in silico modellezését végezte. A felfedezés mögött álló kutatócsoportok csaknem tíz éven át dolgoztak szorosan együtt a projekten. A cél most az, hogy olyan szintre fejlesszék, ahol már lehetséges a klinikai kipróbálás.