A világ a miénk – az adomány a Myrtill Alapítványé

1 órája

Több mint 400 ezer forinttal segíti a beteg gyermekeket a Rotary Club Szombathely és Kardos Tamás

Amikor a művészet és az emberi jóság találkozik, abból mindig valami különleges születik. Ez történt most is: a Rotary Club Szombathely kezdeményezésére, Kardos Tamás fotóművész nagylelkű felajánlásával jótékonysági célú fotókiállítás valósult meg, amelynek teljes bevételét – 415 ezer forintot – a beteg gyermekek támogatására ajánlották fel.

Tóth Katalin

A szeptemberben az Írottkő hotel aulájában megnyílt „Miénk a világ” jótékonysági kiállítás bevételéből származó adomány gyermekek gyógyulását segíti és mindennapi életüket könnyíti meg. A Rotary Club Szombathely nevében Kiss-Kocsis Ágnes, a Rotary Magyarország országos közszolgálati vezetője, Kardos Tamás fotóművész jelenlétében adta át az összegyűlt 415 ezer forintot a Kőszegi Beteg Gyermekek Myrtill Alapítvány alapítójának, Gráf Györgyinek és elnökének, Kőhalminé Major Juditnak. 

Több mint 400 ezer forinttal támogatja a Myrtill Alapítványt a Rotary Club Szombathely és Kardos Tamás. Az átadón Kőhalminé Major Judit, Gráf Györgyi, Kardos Tamás és Kiss-Kocsis Ágnes. 
Fotó: VN/Kardos Orsolya

A beteg gyermekeket segíti a Rotary Club Szombathely és Kardos Tamás

A Rotary hagyományaihoz híven, minden esetben a beérkezett adományok 100 százalékát juttatja el a rászorulókhoz, most is ez történt. A Myrtill Alapítvány jelenleg tíz, 4 és 15 év közötti gyermeket támogat, köztük olyanokat, akik izomsorvadással, agyi károsodással vagy daganatos betegséggel küzdenek. Az adományból a gyermekek mindennapjait megkönnyítve, gyógyszereket és gyógyító eszközöket vásárolnak majd.

A segítésből erő, a jótékonyságból gyógyulás születhet

„Amikor egy fotó a gyógyuláshoz járul hozzá, a művészet eléri egyik legnemesebb célját, egészséget és reményt ad. Most, hogy a kiállítás fotói gazdára találtak, nemcsak műalkotások kerültek az otthonok falaira, hanem a Rotary szellemisége is tovább él bennük annak bizonyítékaként, hogy a segítésből erő, a jótékonyságból pedig gyógyulás születhet” – fogalmazott az átadáson Kiss-Kocsis Ágnes. A Rotary Magyarország országos közszolgálati vezetője a szeptemberi megnyitón annak is hangot adott, hogy egy alapgondolat vezérli szervezetüket: a közjóért cselekednek. Ez a küldetés egyszerűnek tűnhet ugyan, de a mindennapokban óriási erő rejlik benne. Kardos Tamás képeiről azt mondta, olyan ablakok, amelyek egyszerre nyitják meg a szemünket és a szívünket: megmutatják a világ csodáit, ugyanakkor rávilágítanak arra is, milyen nagy ereje van az önzetlenségnek. 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
