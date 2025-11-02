Elárulta a rendőrség, mi történt tegnap a sárvári Tesconál

Újabb részletek derültek ki a sárvári Tesco parkolójában történt bűncselekményről: a rendőrség megerősítette, hogy a hajnali órákban ismeretlen elkövetők két bankautomatát is feltörtek a bevásárlóközpontnál.

Tegnap rendőrök lepték el a sárvári Tesco parkolóját

Forrás: VN

Ez történt a sárvári Tesconál

- Arról érkezett bejelentés a főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2025. november 1-jén a hajnali órákban, hogy ismeretlenek feltörtek két bankjegykiadó automatát egy sárvári bevásárlóközpontban - írta válaszában A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Seffer Lilla hozzátette, hogy az ügyben pedig dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen, viszont a nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg bővebb információval nem tudott szolgálni. A történteket a Sárvári Rendőrkapitányság vizsgálja.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, egy helyi Facebook csoportban többen írták, hogy a sárvári Tesconál jelentek meg rendőrautók, rendőrök, fehér overálos helyszínelők november elsején. Akkori információink szerint betörés történt, amit most megerősített a rendőrség.