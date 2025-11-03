Nem retteg a város a bankautomaták kifosztása után - sárváriakat kérdeztünk a betörés után - fotók

Ahogy azt korábban megírtuk, szombat hajnalban betörés történt a sárvári Tesconál, a tolvajok célzottan a zárt üzlet bankautomatáit törték fel. Kérdésünkre a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismételten megerősítette, a behatolók két ATM-et rongáltak meg, Kérdésünkre az OTP Bank elárulta, az ő automatájuk nem érintett az ügyben. A sárvári rablásról készült tudósítunk ITT elérhető.

Sárvári rablás: bankautomatákat fosztottak ki a Tescoban

Fotó: Benkő Sándor

Időközben megkeresésünkre megérkezett a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság válasza is, tőlük megtudtuk, az üzletben található tűzjelző jelzésére vonultak a sárvári hivatásos tűzoltók a helyszínre.

Megkérdeztük a sárvári ATM-ek környékén található üzletek tulajdonosait, hogy nem félnek-e esetleg attól, hogy náluk is hasonló betörés történhet-e? Mint mondják, ők nyugodtak, hiszen annyira forgalmas helyen találhatóak, hogy szerintük náluk nem történhet hasonló eset.