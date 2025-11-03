2 órája
Megvan a 2026-os Savaria Történelmi Karnevál hivatalos időpontja
Az újkori Savaria Történelmi Karnevál jubilál 2026-ban, a szervezők már most közölték a jövő évi időpontot.
Szombathely legnagyobb és legnépszerűbb eseménye, a Savaria Történelmi Karnevál jövőre ünnepli „újkori történelmének” 25. jubileumát. A rendezvény 2000 óta a Nyugat-dunántúli régió kiemelt örökségturisztikai eseménye, amely évről évre százezreket vonz a városba. Mára a fesztivál Szombathely és Vas vármegye egyedi, historizáló arculatú, magas színvonalú, legnagyobb közönséget megmozgató rendezvényévé vált - olvasható a szervezők közleményében.
Mint írják, a 2026-os jubileum méltó megünneplése érdekében az előkészületek már idén megkezdődtek. Első lépésként a szervezők meghatározták a jövő évi karnevál időpontját, gondosan mérlegelve az országos fesztiválok és a jelentősebb jubileumi események dátumait.
Megvan a 2026-os Savaria Történelmi Karnevál időpontja
A 25. Savaria Történelmi Karnevál időpontja:
- 2026. augusztus 13–16.
- A dátum korai közzétételével célunk, hogy minél szélesebb közönséget – művészeket, fellépőket, kereskedőket és látogatókat egyaránt – elérjünk, és időben megkezdődhessen a közös készülődés a negyedszázados ünnepre. A jubileumi karnevál különleges programokkal, újdonságokkal és ünnepi meglepetésekkel várja majd mindazokat, akik részesei szeretnének lenni a 25 éves Savaria Történelmi Karnevál élményének - zárják a közleményben.