Megvan a 2026-os Savaria Történelmi Karnevál hivatalos időpontja

Szombathely legnagyobb és legnépszerűbb eseménye, a Savaria Történelmi Karnevál jövőre ünnepli „újkori történelmének” 25. jubileumát. A rendezvény 2000 óta a Nyugat-dunántúli régió kiemelt örökségturisztikai eseménye, amely évről évre százezreket vonz a városba. Mára a fesztivál Szombathely és Vas vármegye egyedi, historizáló arculatú, magas színvonalú, legnagyobb közönséget megmozgató rendezvényévé vált - olvasható a szervezők közleményében.

Savaria Történelmi Karnevál: nyilvánosságra hozták a 2026-os időpontot

Forrás: VN-archív

Mint írják, a 2026-os jubileum méltó megünneplése érdekében az előkészületek már idén megkezdődtek. Első lépésként a szervezők meghatározták a jövő évi karnevál időpontját, gondosan mérlegelve az országos fesztiválok és a jelentősebb jubileumi események dátumait.

Megvan a 2026-os Savaria Történelmi Karnevál időpontja

A 25. Savaria Történelmi Karnevál időpontja:

2026. augusztus 13–16.

- A dátum korai közzétételével célunk, hogy minél szélesebb közönséget – művészeket, fellépőket, kereskedőket és látogatókat egyaránt – elérjünk, és időben megkezdődhessen a közös készülődés a negyedszázados ünnepre. A jubileumi karnevál különleges programokkal, újdonságokkal és ünnepi meglepetésekkel várja majd mindazokat, akik részesei szeretnének lenni a 25 éves Savaria Történelmi Karnevál élményének - zárják a közleményben.