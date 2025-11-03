november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
220 felett?

36 perce

Úgy tűnik, már olyan útja is van Szombathelynek, ahol 300 km/h a sebességhatár - fotók

Címkék#szombathely#tábla#sebességhatár

Ismeretlenek - önhatalmúlag - módosították a sebességhatárt jelző táblát az egyik szombathelyi utcában.

Vaol.hu
Úgy tűnik, már olyan útja is van Szombathelynek, ahol 300 km/h a sebességhatár - fotók

Forrás: vaol.hu

Fotó: Olvasó

Egészen érdekes "változásra" hívta fel a figyelmet egyik olvasónk. Mint írja, valakik vicces kedvükben lehettek a közelmúltban, ugyanis a szombathelyi Jégpince utcában található sebességkorlátozó táblát ismeretlenek némileg módosították: hozzáírtak egy nullát. Ebben a formában a 30 helyett mindjárt 300 lett a sebességhatár az egyébként nem éppen túl jó állapotban lévő utcában. Persze, szó sincs arról, hogy hivatalosan megváltozott volna a KRESZ, vagyis ne itt próbálja ki senki a 220 feletti életérzést! Sőt a 30 feletti életérzést se, mert nem valószínű, hogy megfelelő hivatkozási alap lesz a rendőröknél az átfirkált tábla.

Önhatalmú Kresz-módosítás Szombathelyen
Forrás: Olvasó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu