Úgy tűnik, már olyan útja is van Szombathelynek, ahol 300 km/h a sebességhatár - fotók

Egészen érdekes "változásra" hívta fel a figyelmet egyik olvasónk. Mint írja, valakik vicces kedvükben lehettek a közelmúltban, ugyanis a szombathelyi Jégpince utcában található sebességkorlátozó táblát ismeretlenek némileg módosították: hozzáírtak egy nullát. Ebben a formában a 30 helyett mindjárt 300 lett a sebességhatár az egyébként nem éppen túl jó állapotban lévő utcában. Persze, szó sincs arról, hogy hivatalosan megváltozott volna a KRESZ, vagyis ne itt próbálja ki senki a 220 feletti életérzést! Sőt a 30 feletti életérzést se, mert nem valószínű, hogy megfelelő hivatkozási alap lesz a rendőröknél az átfirkált tábla.

Önhatalmú Kresz-módosítás Szombathelyen

Forrás: Olvasó