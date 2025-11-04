november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

1 órája

Ki kell cserélni a mobilokban a SIM-kártyát, különben megszűnik a szolgáltatás

Címkék#DIGIMobil#one#sms#tarifacsomag

Fontos változásra hívta fel a szolgáltató a figyelmet. Aki Digi ügyfél volt, annak tudnia kell, különben nem fog működni a telefonja. Novemberben jön a SIM-kártya csere napja, amikor ki kell cserélni a mobilokban a kártyát az újra.

Vaol.hu

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2025. októbertől beolvadt a One Magyarország Zrt.-be. A  DIGI akkor megszűnt, és jogutódja, a One Magyarország Zrt. biztosítja a korábbi Digi mobilszolgáltatást is. A változás miatt, 2025. november végén, a SIM-kártyát cserélni kell, hogy továbbra is működjön a mobilszolgáltatás. A csere pontos időpontjáról SMS-ben küldenek majd értesítést, az új SIM-kártyát pedig tértivevényes postai levélben, minden korábbi Digi ügyfélnek elküldték október hónap folyamán.

SIM-kártya csere
SIM-kártya csere: novemberben cserélni kell, különben nem lesz szolgáltatás
Fotó: Dragana Gordic / Forrás: Shutterstock

SIM-kártya csere: ezek a legfontosabb tudnivalók

A jogi folyamatot technikai átállás is kíséri, akik a korábbi DIGIMobil szolgáltatást vették igénybe, hívószámuk megtartásával, SIM-kártya cserére lesz szükségük. Az új szolgáltató SMS-üzenetben tájékoztat, hogy mikor kell majd kicserélni a régi kártyát a tértivevényes levélben megküldött új SIM-kártyára. Mindenki annyi értesítő levelet és SIM-kártyát kapott, amennyi előfizetése van: például, ha két előfizetés van gy családban, akkor két levelet és két SIM-kártyát kap. A levél és az abban szereplő információk segítségével lehet beazonosítani, hogy melyik kártya melyik előfizetéshez tartozik.

Ha valaki október 30-ig nem kapta meg az új kártyát tartalmazó levelet, 2025. november 12-ig fel kell venni személyesen a kapcsolatot egy One-üzletben a szolgáltatóval, ahol mindent elmondanak, amit a kártyacseréről tudni kell. De erre a linkre kattintva is szinte minden információt meg lehet találni erről. 

Mi történik, ha nem cserélik ki a SIM-kártyát?

Ha valaki nem cseréli ki a korábbi SIM-kártyát a megadott időpontban, az a korábbi kártyájával már nem éri el a szolgáltatást november végétől. 

Csere után 90 napig korlátlan beszélgetés és adatforgalom jön, ingyen

Amennyiben D MobilMax+ tarifacsomaggal rendelkezett valaki, az új SIM-kártya aktiválása után nagyon jól jár, mert három hónapig vagyis 90 napig korlátlan belföldi adatot és hívást biztosít a One. Ez belföldön magyar, az EU-ból magyar és EU-s, normál díjas számokra érvényes. A 90 napos időszak lejárta után a díjcsomagban foglalt adatmennyiség és percdíjak lépnek életbe.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu