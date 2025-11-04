Ki kell cserélni a mobilokban a SIM-kártyát, különben megszűnik a szolgáltatás

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2025. októbertől beolvadt a One Magyarország Zrt.-be. A DIGI akkor megszűnt, és jogutódja, a One Magyarország Zrt. biztosítja a korábbi Digi mobilszolgáltatást is. A változás miatt, 2025. november végén, a SIM-kártyát cserélni kell, hogy továbbra is működjön a mobilszolgáltatás. A csere pontos időpontjáról SMS-ben küldenek majd értesítést, az új SIM-kártyát pedig tértivevényes postai levélben, minden korábbi Digi ügyfélnek elküldték október hónap folyamán.

SIM-kártya csere: novemberben cserélni kell, különben nem lesz szolgáltatás

Fotó: Dragana Gordic / Forrás: Shutterstock

SIM-kártya csere: ezek a legfontosabb tudnivalók

A jogi folyamatot technikai átállás is kíséri, akik a korábbi DIGIMobil szolgáltatást vették igénybe, hívószámuk megtartásával, SIM-kártya cserére lesz szükségük. Az új szolgáltató SMS-üzenetben tájékoztat, hogy mikor kell majd kicserélni a régi kártyát a tértivevényes levélben megküldött új SIM-kártyára. Mindenki annyi értesítő levelet és SIM-kártyát kapott, amennyi előfizetése van: például, ha két előfizetés van gy családban, akkor két levelet és két SIM-kártyát kap. A levél és az abban szereplő információk segítségével lehet beazonosítani, hogy melyik kártya melyik előfizetéshez tartozik.

Ha valaki október 30-ig nem kapta meg az új kártyát tartalmazó levelet, 2025. november 12-ig fel kell venni személyesen a kapcsolatot egy One-üzletben a szolgáltatóval, ahol mindent elmondanak, amit a kártyacseréről tudni kell. De erre a linkre kattintva is szinte minden információt meg lehet találni erről.

Mi történik, ha nem cserélik ki a SIM-kártyát?

Ha valaki nem cseréli ki a korábbi SIM-kártyát a megadott időpontban, az a korábbi kártyájával már nem éri el a szolgáltatást november végétől.

Csere után 90 napig korlátlan beszélgetés és adatforgalom jön, ingyen

Amennyiben D MobilMax+ tarifacsomaggal rendelkezett valaki, az új SIM-kártya aktiválása után nagyon jól jár, mert három hónapig vagyis 90 napig korlátlan belföldi adatot és hívást biztosít a One. Ez belföldön magyar, az EU-ból magyar és EU-s, normál díjas számokra érvényes. A 90 napos időszak lejárta után a díjcsomagban foglalt adatmennyiség és percdíjak lépnek életbe.