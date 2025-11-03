Őrületes hajsza: részeg simsonost üldöztek a rendőrök, csak úgy száguldozott a huligán - videó

november 3., hétfő

Egy mókás eset történt a napokban a rendőrökkel Tolna vármegyében. 

A szokásos járőrszolgálatukat látták el a napokban a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság forgalom-ellenőrző járőrei. A 6-os főúton, Bonyhád térségében haladtak, amikor velük szemben egy bukósisak nélkül haladó motorosra lettek figyelmesek. Megfordultak, és a Simson után eredtek. 

Néhány száz méter után utolérték, és felszólították a sofőrt, hogy álljon félre, igazolja magát. A motoros először félre is állt, azonban néhány másodperc múlva úgy döntött, nem akar az egyenruhásokkal beszélni. Gázt adott, és nagy lendülettel elindult. A rendőrök utánaeredtek, és követték az úton kacskaringózó férfit, aki nem volt vezetésre képes állapotban. A sofőr néhány száz méterrel arrébb, egy enyhe ívű kanyarban elvesztette uralmát járműve felett, előbb az útpadkának hajtott, majd felborult. A rendőrök a segítségére siettek, mert alig bírt felállni.

A motor vezetőjének leheletén erős alkoholszag érződött. Szondát fújattak a 67 éves bonyhádszerdahelyi sofőrrel, melynek igen magas értéke megerősítette a rendőrök gyanúját, hogy a férfi részegen motorozott. Bevitték további mintavételre, és jogosítványa bánta felelőtlen viselkedését - számolt be a rendőrség hivatalos oldalán.

 

