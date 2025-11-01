1 órája
„Szeretnénk olyan drónt fejleszteni, amit tűzbe is be lehet küldeni” – újgenerációs drónokat gyártana a vasi startup
Levélben fordult hozzánk Lorencz Pál, egy, a drónfejlesztés világában tevékenykedő vasi startup tulajdonosa, ügyvezetője. Szeretné bemutatni a startup tevékenységét, ami olvasóink figyelmét biztosan felkeltené, írta bemutatkozójában. Kíváncsiak lettünk.
„Nemrég indítottam el a Lorencz Industries Aerospace nevű startup vállalkozást, amelyben lelkes fiatal mérnökökkel azon dolgozunk, hogy új generációs drónokat fejlesszünk és a jövőben gyártsunk is. A cég vasi gyökerekkel rendelkezik, és célunk, hogy a modern dróntechnológia minél közelebb kerüljön az emberekhez – ennek részeként ingyenes, nyílt workshopokat is tervezünk, ahol kicsik és nagyok egyaránt betekinthetnek a drónozás világába. Úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés nemcsak a cégünk, hanem a megye számára is értéket jelenthet: fiatal fejlesztők, helyi innováció és a jövő technológiájának bemutatása” – így szólt a rövid ismertető. Lorencz Pállal szerdán személyesen is megismerkedtünk.
Vasi startup a drónfejlesztés világából
A 23 éves szombathelyi fiatal 2020-ban, az ELTE Bolyai-gimnáziumban érettségizett. Utána Budapestre került, ahol a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen mechatronikai mérnökként szerzett diplomát – az alapszakot 2024-ben teljesítette. Mesterszakon is maradt, 2025 nyarán „rapid pályán” fejezte be a tanulmányait. Ahogy ő fogalmaz, már akkor is erősen hajtotta a tettvágy – érezte, hogy eljött az idő, amikor a megszerzett tudást a gyakorlatban, valós fejlesztésekben kell kamatoztatnia.
– Mindig az motivált, hogy olyat csináljak, ami hasznos a társadalomnak, aminek értéke van. Már a gimnázium előttről hordozom ezt a gondolatot. A Bolyai rengeteget adott ehhez, az ott töltött négy év segített kinyílni. Szerettem a légkört, a tanáraimat, versenyeredményeim lettek. Az egyetem alatt weblapokat készítő vállalkozásba fogtam, ami 2019-től 2025-ig futott, amíg meg nem alapítottam a jelenlegi céget – meséli. S hogy miért éppen drónfejlesztéssel foglalkoznak?
Drónok: az ember szabad lehet általuk, mint a madár
Mindig érdekeltek a drónok. Gyermekként megdöbbentő volt számomra a lehetőség, amit adnak: az ember szabad lehet általuk, mint a madár. Más nézőpontot kínálnak: mintha kibővítenénk a látásunkat. Arról nem beszélve, hogy mérnökileg rengeteg lehetőséget tartogatnak
– mondja.
Visszatérve a cégalapításhoz: Pál az idén nyáron hozott döntést, a pályakezdők által jellemzően választott utakkal szemben ő ezt választotta. – Rengeteget olvastam, képeztem magamat, megfontoltan vágtam bele a vállalkozásba. Mentálisan és lelkileg is meg kellett érnem erre, és szükség volt kockázatvállalásra is, hiszen meglehetősen tőkeigényes a startup. Az előzményekről: 2021-ben a BME Formula Racing Teamjében csapattag lettem: ott beleláttam az elektromos hajtáslánc-csoport munkájába. Azóta foglalkozom elektromos motorokkal és akkumulátorokkal. Fontos szempont volt az is, hogy Magyarországon, sőt Európában sincs kimondottan olyan cég, amelyik lég- és űrügyi hajtásrendszerek és drónok polgári és védelmi fejlesztésére szakosodott. Olyan van, amelyik például mezőgazdasági drónokat szerel össze, de mi az elektromos motort és a vezérlést is tervezzük gyártani. A társaimmal évek óta dolgozunk a drónmotorok fejlesztésén: raxiál (radiál+axiál) fluxusú szinkronmotorokkal (RXFM) szeretnénk lecserélni a kefe nélküli egyenáramú motorokat (BLDC). A vezérlés és a repülésirányítás javítása a cél, később az akkumulátorok hatékonyságának javítása, illetve speciális felhasználásokon is dolgozunk. Szeretnénk olyan drónt fejleszteni, amit például tűzbe is be lehet küldeni. A startup egy innovatív, gyors növekedési potenciállal rendelkező, induló vállalkozás – esetünkben a drónok hatékonyságának növelése az innováció. A terméknek, amennyiben jónak/jobbnak bizonyul a már meglévőknél jelentős piaca van: személyi, professzionális és katonai célokra is használnak drónokat. Hogy érzékeltessem: tavaly világszerte 70 milliárd dolláros piacról beszélhettünk, 2035-re 300 milliárd dollár fölé becsülik ezt az összeget, ami ugyancsak lényeges szempontnak bizonyult. Összefoglalva: a Lorencz Industries Aerospace egy új generációs repülő- és űrtechnikai startup, amely fejlett drónrendszereket fejleszt és üzemeltet. A professzionális légi szolgáltatásoktól kezdve a csúcskategóriás UAV (pilóta nélküli légijármű) -rendszerekig és az autonóm védelmi technológiákig a küldetésünk a szabadság kiterjesztése az innováción és a precizitáson keresztül – magyarázza.
Bekerültek egy nemzetközi startup programba
Az alapítás óta eltelt idő történéseiről és a jövőbeli kilátásokról is beszél:
– A cég elindult, bekerültünk egy nemzetközi startup programba, ami a szoftverbeszerzést támogatja – a szoftverrel valós közeget tudunk majd tesztelni. A program azonban szigorúan szabályozza például a tőkebevonást a hároméves startup fázis idején. A lényeg, hogy hétről hétre, hónapról hónapra, kis lépésekben haladunk, ami nagyszerű érzés, ugyanakkor hatalmas felelősség. Jelenleg rengeteget ingázom Budapestre, ott vannak többek között a partnereink és a mérnökeink is. Ott folyik a fejlesztés, ott van irodánk, a meglévő drónjaink pedig ideiglenesen még Sopronban. Bővülni szeretnénk létszámban: abban bízom, hogy a jelenlegi négy-öt fős csapatunk már jövő februártól nagyobb lesz. Ötéves távlatban tervezve: a harmadik év végére el kell jutnunk addig, hogy van egy kész termékpalettánk. Egy moduláris drónplatform, amely bármilyen feladatra áthangolható. Öt év múlva ideálisan már a CE jelölésű (validált) modelljeinket szeretnénk gyártani. Az áttörést az jelenti majd, ha fix gyártósorunk lesz és a gyártás stabilan elkezdődik. Ehhez megbízások kellenek. Ha alkatrészszinten hozzuk, amit ígérünk a hatékonyságnövelésben, akkor éves szinten akár 7 ezer darabot el tudunk majd adni, ami kereteket és stabilitást ad – vázolja fel.
Freedom with our power – Szabadság a mi erőnkkel
Kitérünk a drónok felhasználására is:
A cég alapmottója: Freedom with our power – Szabadság a mi erőnkkel.
- Ezt több oldalról megközelíthetjük: szabadság az, hogy egy gyermek felteszi a VR-szemüveget és élvezi a virtuális repülést,
- az is, hogy egy gazda akkor permetezi le a mezőt a drón segítségével, amikor akarja, hogy
- egy újraélesztésnél a mentésirányítás drónt indíthat, ami akár 250 km/h-ig fel tud gyorsulni és a helyszínre tud vinni egy defibrillátort 3,5 perc alatt,
- és szabadságérzés az is, hogy nem kell tartanunk a veszélytől.
Tisztában vagyok vele, hogy a drónoknak harcászati oldalon is sok válfajuk van: amennyiben a haza vagy az átlagember védelme a cél, abban is látok lehetőséget, ahol morálisan nem megkérdőjelezhető ebbe a területbe bekapcsolódni.
Közösségi szerepvállalás
Pál és társai működő, nagy céget szeretnének felépíteni, ehhez elengedhetetlennek tartják a közösségi szerepvállalást. – Szeretnénk megmutatni, hogy a drónok mennyi lehetőséget rejtenek magukban, és mennyire sokféle területen nyújthatnak valódi segítséget. Hamarosan bemutatókkal, ingyenes workshopokkal is készülünk Vasban, ahol testközelből láthatják majd a drónozás iránt érdeklődők, hogy mire képesek a gépeink – érdemes lesz figyelni a honlapunkat, a közösségi médiafelületeinket.