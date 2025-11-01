„Szeretnénk olyan drónt fejleszteni, amit tűzbe is be lehet küldeni” – újgenerációs drónokat gyártana a vasi startup

„Nemrég indítottam el a Lorencz Industries Aerospace nevű startup vállalkozást, amelyben lelkes fiatal mérnökökkel azon dolgozunk, hogy új generációs drónokat fejlesszünk és a jövőben gyártsunk is. A cég vasi gyökerekkel rendelkezik, és célunk, hogy a modern dróntechnológia minél közelebb kerüljön az emberekhez – ennek részeként ingyenes, nyílt workshopokat is tervezünk, ahol kicsik és nagyok egyaránt betekinthetnek a drónozás világába. Úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés nemcsak a cégünk, hanem a megye számára is értéket jelenthet: fiatal fejlesztők, helyi innováció és a jövő technológiájának bemutatása” – így szólt a rövid ismertető. Lorencz Pállal szerdán személyesen is megismerkedtünk.

Lorencz Pál: "A Lorencz Industries Aerospace startupban lelkes fiatal mérnökökkel azon dolgozunk, hogy új generációs drónokat fejlesszünk és a jövőben gyártsunk is."

Fotó: Szendi Péter

Vasi startup a drónfejlesztés világából

A 23 éves szombathelyi fiatal 2020-ban, az ELTE Bolyai-gimnáziumban érettségizett. Utána Budapestre került, ahol a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen mechatronikai mérnökként szerzett diplomát – az alapszakot 2024-ben teljesítette. Mesterszakon is maradt, 2025 nyarán „rapid pályán” fejezte be a tanulmányait. Ahogy ő fogalmaz, már akkor is erősen hajtotta a tettvágy – érezte, hogy eljött az idő, amikor a megszerzett tudást a gyakorlatban, valós fejlesztésekben kell kamatoztatnia.

– Mindig az motivált, hogy olyat csináljak, ami hasznos a társadalomnak, aminek értéke van. Már a gimnázium előttről hordozom ezt a gondolatot. A Bolyai rengeteget adott ehhez, az ott töltött négy év segített kinyílni. Szerettem a légkört, a tanáraimat, versenyeredményeim lettek. Az egyetem alatt weblapokat készítő vállalkozásba fogtam, ami 2019-től 2025-ig futott, amíg meg nem alapítottam a jelenlegi céget – meséli. S hogy miért éppen drónfejlesztéssel foglalkoznak?

Drónok: az ember szabad lehet általuk, mint a madár

Mindig érdekeltek a drónok. Gyermekként megdöbbentő volt számomra a lehetőség, amit adnak: az ember szabad lehet általuk, mint a madár. Más nézőpontot kínálnak: mintha kibővítenénk a látásunkat. Arról nem beszélve, hogy mérnökileg rengeteg lehetőséget tartogatnak

– mondja.