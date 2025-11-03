november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kipróbáltuk, teszteltük!

25 perce

Teszteltük: Így digitalizálhatod a SZÉP-kártyát!

Címkék#Google Wallet#kártya használat#SZÉP-kártya#terminál

Október 28. óta már mindkét okostelefon-rendszerben használható a virtuális megoldás is. Segítünk a SZÉP-kártya digitalizálásában!

Gombos Kálmán

Az OTP SZÉP-kártyák immár digitális formában is elérhetők, használhatók. Fontos tudni, hogy nem a már meglévő plasztik kártyát tudjuk digitalizálni, hanem az OTP minden SZÉP-kártya ügyfélnek létrehoz egy új, virtuális SZÉP-kártyát. Ez a virtuális kártya átvihető a telefonon (Google Wallet vagy Apple Wallet) alkalmazásból – tehát mindkét platformra. Jelenleg csak OTP Bank POS-terminálokon lehet fizetni vele (azaz fizikai üzletekben), webáruházakban pedig nem. Nézzük, lépésről lépésre: hogyan is megy ez?

SZÉP-Kártya digitalizálása és használata: mutatjuk!
SZÉP-Kártya digitalizálása és használata: mutatjuk!
Fotó: CSEH GABOR

A SZÉP-kártya digitalizálása

  • Töltsd le vagy frissítsd az OTP SZÉP-kártya alkalmazást vagy az OTP MobilBank alkalmazást.
  • Az alkalmazásban keresd meg azt a helyet, ahol a kártyáid kezelése történik (“Kártyáim”, “Kártyakezelés” vagy „Továbbiak / Kártyakezelés”)
  • Az alkalmazásban meg kell jelennie egy „Virtuális SZÉP-kártya”, „Digitalizálható kártya” vagy hasonló opcióknak
  • iOS (Apple eszközök): Egy gombnyomással átmozdíthatod a virtuális kártyát az Apple Walletbe. 
  • Android: A kártyaadatokat másold ki vagy importáld, majd illeszd be a Google Wallet-be.
  • Az alkalmazásból indítható az átadás (Apple Wallet vagy Google Wallet) — kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat
  • Nyisd meg a Wallet alkalmazást, és nézd meg, hogy megjelent-e ott a SZÉP-kártya.

Használat fizetésnél

A fizetés teljesen úgy történik, mint egy mobilos bankkártyával: a telefont egyszerűen csak érinteni kell a POS-terminálhoz. Ha esetleg még nem támogatja a digitális SZÉP-kártyát, akkor nem fogja tudni elfogadni a fizetést — ilyenkor marad a plasztik verzió. Egy ideig tehát célszerű lehet magaddal vinni a fizikai kártyát is, amíg a környék termináljai mind átállnak.

Tapasztalataink

Szombathelyen, Körmenden és Szentgotthárdon körülbelül egy tucatnyi helyen próbálkoztunk a virtuális megoldással – már csak a teszt kedvéért is. Az elfogadóhelyek egy részén már ismerősként „üdvözölték” a digitális SZÉP-kártyát: ezen esetekben a (bankkártyáknál már megszokott) egy-két másodperces történet zajlott le: csippanás, köszi, én is köszi. Ugyanez volt a helyzet máshol is, ahol az eladó még meglepetten vagy bizalmatlanul méregette a digitális próbát. Ahol a terminál engedte, ott a borravaló is gond nélkül ment vele.

Két helyen – egy kávézóban és egy étteremben – szereztünk csak negatív tapasztalatot. Ott a fizetést elutasította a terminál, ám a plasztikkal sikerült. Az étteremben több hét alatt többször is nekifutottunk a barátságos pultos biztatására, mondván: volt szoftverfrissítés azóta, többször is. Ott azóta sem sikerült… de a számos másik eredményes tapasztalat alapján elmondhatjuk: érdemes próbálkozni!

SZÉP-Kártya digitalizálása és használata: mutatjuk!
SZÉP-Kártya digitalizálása és használata: mutatjuk!
Fotó: CSEH GABOR

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu