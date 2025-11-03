48 perce
Teszteltük: Így digitalizálhatod a SZÉP-kártyát!
Október 28. óta már mindkét okostelefon-rendszerben használható a virtuális megoldás is. Segítünk a SZÉP-kártya digitalizálásában!
Az OTP SZÉP-kártyák immár digitális formában is elérhetők, használhatók. Fontos tudni, hogy nem a már meglévő plasztik kártyát tudjuk digitalizálni, hanem az OTP minden SZÉP-kártya ügyfélnek létrehoz egy új, virtuális SZÉP-kártyát. Ez a virtuális kártya átvihető a telefonon (Google Wallet vagy Apple Wallet) alkalmazásból – tehát mindkét platformra. Jelenleg csak OTP Bank POS-terminálokon lehet fizetni vele (azaz fizikai üzletekben), webáruházakban pedig nem. Nézzük, lépésről lépésre: hogyan is megy ez?
A SZÉP-kártya digitalizálása
- Töltsd le vagy frissítsd az OTP SZÉP-kártya alkalmazást vagy az OTP MobilBank alkalmazást.
- Az alkalmazásban keresd meg azt a helyet, ahol a kártyáid kezelése történik (“Kártyáim”, “Kártyakezelés” vagy „Továbbiak / Kártyakezelés”)
- Az alkalmazásban meg kell jelennie egy „Virtuális SZÉP-kártya”, „Digitalizálható kártya” vagy hasonló opcióknak
- iOS (Apple eszközök): Egy gombnyomással átmozdíthatod a virtuális kártyát az Apple Walletbe.
- Android: A kártyaadatokat másold ki vagy importáld, majd illeszd be a Google Wallet-be.
- Az alkalmazásból indítható az átadás (Apple Wallet vagy Google Wallet) — kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat
- Nyisd meg a Wallet alkalmazást, és nézd meg, hogy megjelent-e ott a SZÉP-kártya.
Használat fizetésnél
A fizetés teljesen úgy történik, mint egy mobilos bankkártyával: a telefont egyszerűen csak érinteni kell a POS-terminálhoz. Ha esetleg még nem támogatja a digitális SZÉP-kártyát, akkor nem fogja tudni elfogadni a fizetést — ilyenkor marad a plasztik verzió. Egy ideig tehát célszerű lehet magaddal vinni a fizikai kártyát is, amíg a környék termináljai mind átállnak.
Tapasztalataink
Szombathelyen, Körmenden és Szentgotthárdon körülbelül egy tucatnyi helyen próbálkoztunk a virtuális megoldással – már csak a teszt kedvéért is. Az elfogadóhelyek egy részén már ismerősként „üdvözölték” a digitális SZÉP-kártyát: ezen esetekben a (bankkártyáknál már megszokott) egy-két másodperces történet zajlott le: csippanás, köszi, én is köszi. Ugyanez volt a helyzet máshol is, ahol az eladó még meglepetten vagy bizalmatlanul méregette a digitális próbát. Ahol a terminál engedte, ott a borravaló is gond nélkül ment vele.
Két helyen – egy kávézóban és egy étteremben – szereztünk csak negatív tapasztalatot. Ott a fizetést elutasította a terminál, ám a plasztikkal sikerült. Az étteremben több hét alatt többször is nekifutottunk a barátságos pultos biztatására, mondván: volt szoftverfrissítés azóta, többször is. Ott azóta sem sikerült… de a számos másik eredményes tapasztalat alapján elmondhatjuk: érdemes próbálkozni!
Ezeket olvasta már?
Igazi gomba-nagyhatalom lett az Őrség: elképesztő, mi mindent találtak