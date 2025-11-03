Teszteltük: Így digitalizálhatod a SZÉP-kártyát!

Az OTP SZÉP-kártyák immár digitális formában is elérhetők, használhatók. Fontos tudni, hogy nem a már meglévő plasztik kártyát tudjuk digitalizálni, hanem az OTP minden SZÉP-kártya ügyfélnek létrehoz egy új, virtuális SZÉP-kártyát. Ez a virtuális kártya átvihető a telefonon (Google Wallet vagy Apple Wallet) alkalmazásból – tehát mindkét platformra. Jelenleg csak OTP Bank POS-terminálokon lehet fizetni vele (azaz fizikai üzletekben), webáruházakban pedig nem. Nézzük, lépésről lépésre: hogyan is megy ez?

SZÉP-Kártya digitalizálása és használata: mutatjuk!

Fotó: CSEH GABOR

A SZÉP-kártya digitalizálása

Töltsd le vagy frissítsd az OTP SZÉP-kártya alkalmazást vagy az OTP MobilBank alkalmazást.

Az alkalmazásban keresd meg azt a helyet, ahol a kártyáid kezelése történik (“Kártyáim”, “Kártyakezelés” vagy „Továbbiak / Kártyakezelés”)

Az alkalmazásban meg kell jelennie egy „Virtuális SZÉP-kártya”, „Digitalizálható kártya” vagy hasonló opcióknak

iOS (Apple eszközök): Egy gombnyomással átmozdíthatod a virtuális kártyát az Apple Walletbe.

Android: A kártyaadatokat másold ki vagy importáld, majd illeszd be a Google Wallet-be.

Az alkalmazásból indítható az átadás (Apple Wallet vagy Google Wallet) — kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat

Nyisd meg a Wallet alkalmazást, és nézd meg, hogy megjelent-e ott a SZÉP-kártya.

Használat fizetésnél

A fizetés teljesen úgy történik, mint egy mobilos bankkártyával: a telefont egyszerűen csak érinteni kell a POS-terminálhoz. Ha esetleg még nem támogatja a digitális SZÉP-kártyát, akkor nem fogja tudni elfogadni a fizetést — ilyenkor marad a plasztik verzió. Egy ideig tehát célszerű lehet magaddal vinni a fizikai kártyát is, amíg a környék termináljai mind átállnak.

Tapasztalataink

Szombathelyen, Körmenden és Szentgotthárdon körülbelül egy tucatnyi helyen próbálkoztunk a virtuális megoldással – már csak a teszt kedvéért is. Az elfogadóhelyek egy részén már ismerősként „üdvözölték” a digitális SZÉP-kártyát: ezen esetekben a (bankkártyáknál már megszokott) egy-két másodperces történet zajlott le: csippanás, köszi, én is köszi. Ugyanez volt a helyzet máshol is, ahol az eladó még meglepetten vagy bizalmatlanul méregette a digitális próbát. Ahol a terminál engedte, ott a borravaló is gond nélkül ment vele.