A Sztárbox egyik legszebb pillanatának Erdélyi Rolika is részese volt - videó

Erdélyi Rolika egy mosolygós, érzékeny, mégis kőkemény vasi kisfiú, aki túl sok időt töltött már a kórház falai között. Fiatal kora ellenére megszámlálhatatlan számú műtéten, kezelésen, újabb beavatkozáson van már túl – és mégis, mosolyog. Mindezek ellenére, amiken keresztülment, mégis sokszor ő ad erőt másoknak, legutóbb például Gáspár Lacit könnyekig meghatotta Rolika üzenete. A kis vasi hős ezúttal a Sztárbox gálára kapott meghívást, a helyszínről szurkolhatta végig a szuperdöntőket.

Sztárbox: Erdélyi Rolika és Bódi Bence találkozása

Forrás: Facebook/Bódi Tesók

Mint az ismeretes, végéhez érkezett a Sztárbox 2025-ös évada, a vasárnapi szuperdöntőn négy kategóriában hirdettek bajnokokat. Az estet a férfi középsúly szuperdöntője zárta, amely során Bódi Bence és BSW Matyi lépett ringbe. Négy menetben, megosztott pontozással a Bódi Tesók formáció legidősebb tagja, Bódi Bence győzött és szerezte meg a bajnoki övet. A küzdelem után az újdonsült bajnok találkozott a vasi kisfiúval, közös képet is készítettek, sőt Bódi Bence még a mérkőzésen viselt boxnadrágját is odaadta Rolikának. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ez a gesztus a Sztárbox idei évadának egyik legmeghatóbb pillanata volt.