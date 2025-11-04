1 órája
Agyhártyagyulladást kaphatsz ettől a halkonzervtől, azonnal kivonták a forgalomból
Kedden derült ki, hogy nem szabad megenni egy népszerű halas ételt, mert olyan kórokozót találtak benne, ami veszélyes lehet. A Listeria monocytogenes baktériumot mutatták ki a Spar egyik termékében. Termékvisszahívás lett a vége: a füstölt lazac azonnal lekerült a polcokról.
Durva betegségeket okozhat az a baktérium, amit a Spar egyik termékéből mutattak ki. A Listeria monocytogenes egy nagyon ellenálló kórokozó, hidegben, akár hűtőhőmérsékleten is képes szaporodni, vagyis ha most csak kevés van a baktériumból a termékben, úgy is tovább romolhat a helyzet, hogy a hűtőben tartjuk és azt gondoljuk biztonságos helyen van. A termékvisszahívást a hivatalos közlés szerint azzal indokolták, hogy a szeletelt füstölt lazacban, hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során, a Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. haladéktalanul kivonta a forgalomból a halat és megtette az ilyenkor szükséges intézkedéseket - írta közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Termékvisszahívás: ez a lazac veszélyes, ha vett ilyet vigye vissza vagy dobja ki
Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G
Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
Tételazonosító: LOT20112025
Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Ezért veszélyes a Listeria baktérium
A füstölt halban felfedezett Listeria monocytogenes egy gyakori baktérium, a környezetben sok helyen előfordul: talajban, vízben, állati ürülékben. Azért különösen veszélyes, mert hűtőhőmérsékleten is képes szaporodni, vagyis a hideg nem állítja meg a kórokozó sokszorozódását. Azt hisszük a hűtőben vagy a fagyasztóban jó helyen van és nem romlik tovább az étel, miközben ez a baktérium ott is folyamatosan szaporodik. Csak hőkezeléssel, főzéssel lehet elpusztítani: legalább 75 fokon, több mint 2 percig kell sütni, főzni az alapanyagot, hogy elpusztuljon.
Ilyen tünetekkel jár, ha baj van
Az enyhe fertőzés influenzaszerű tüneteket okoz: lázat, izomfájdalmat, hányingert, hasmenést. Ez magától gyógyuló fertőzés is lehet, alig feltünő tünetekkel. Terhes nők, újszülöttek, idős legyengült emberek, immunhiányos betegek számára komoly veszélyt is jelenthet. Súlyos fertőzés alakulhat ki: agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, akár vérmérgezés is.
Terhesség alatt vetélést, koraszülést, magzati fertőzést vagy újszülött-halált okozhat.
