Agyhártyagyulladást kaphatsz ettől a halkonzervtől, azonnal kivonták a forgalomból

Durva betegségeket okozhat az a baktérium, amit a Spar egyik termékéből mutattak ki. A Listeria monocytogenes egy nagyon ellenálló kórokozó, hidegben, akár hűtőhőmérsékleten is képes szaporodni, vagyis ha most csak kevés van a baktériumból a termékben, úgy is tovább romolhat a helyzet, hogy a hűtőben tartjuk és azt gondoljuk biztonságos helyen van. A termékvisszahívást a hivatalos közlés szerint azzal indokolták, hogy a szeletelt füstölt lazacban, hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során, a Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. haladéktalanul kivonta a forgalomból a halat és megtette az ilyenkor szükséges intézkedéseket - írta közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás: ebből a halból nehogy egyen

Fotó: Anna Tryhub

Termékvisszahívás: ez a lazac veszélyes, ha vett ilyet vigye vissza vagy dobja ki

Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G

Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025

Tételazonosító: LOT20112025

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Termékvisszahívás: ez a hal a veszélyes

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ezért veszélyes a Listeria baktérium

A füstölt halban felfedezett Listeria monocytogenes egy gyakori baktérium, a környezetben sok helyen előfordul: talajban, vízben, állati ürülékben. Azért különösen veszélyes, mert hűtőhőmérsékleten is képes szaporodni, vagyis a hideg nem állítja meg a kórokozó sokszorozódását. Azt hisszük a hűtőben vagy a fagyasztóban jó helyen van és nem romlik tovább az étel, miközben ez a baktérium ott is folyamatosan szaporodik. Csak hőkezeléssel, főzéssel lehet elpusztítani: legalább 75 fokon, több mint 2 percig kell sütni, főzni az alapanyagot, hogy elpusztuljon.

Ilyen tünetekkel jár, ha baj van

Az enyhe fertőzés influenzaszerű tüneteket okoz: lázat, izomfájdalmat, hányingert, hasmenést. Ez magától gyógyuló fertőzés is lehet, alig feltünő tünetekkel. Terhes nők, újszülöttek, idős legyengült emberek, immunhiányos betegek számára komoly veszélyt is jelenthet. Súlyos fertőzés alakulhat ki: agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, akár vérmérgezés is.

Terhesség alatt vetélést, koraszülést, magzati fertőzést vagy újszülött-halált okozhat.