Termékvisszahívás

53 perce

A hatóságok azonnal kivonták a fogalomból ezt a tálcát, mérgező anyag oldódik ki belőle

Címkék#tálca#bolt#termékvisszahívás

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal intézkedett és a mérgező tálcákat kivonták a forgalomból.

Vaol.hu

A TEDI-ben vásárolható Kínából származó Melamin tálca ellenőrzése során határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki. A termékekből a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a TEDi üzletekbe - írja az NKFH hivatalos oldalán.

Termékvisszahívás: TEDI-s tálcára.
Termékvisszahívás: TEDI-s tálcára.
Forrás: NKFH

Termékvisszahívást rendeltek el

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (TEDi Árukereskedelmi Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

A termékek megnevezése: Melamin tálca

Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124

Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG

Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)

Mi az a formaldehid?

A formaldehid élelmiszerekbe történő kioldódása általában szennyezőanyagként az élelmiszerrel érintkező anyagokból származik. A leggyakoribb és legtöbbször ellenőrzött probléma a műanyag edényekből, különösen a melamin-formaldehid gyantát tartalmazó termékekből való kioldódás, amit törésálló tulajdonságuk és sima felületük miatt előszeretettel használnak konyhai eszközökként. A formaldehid olyan vegyület, amelyet főként műanyag gyanták, ragasztók előállításához használnak, de megtalálható a kipufogógázokban és a cigarettafüstben is, szervezetbe kerülve hosszútávon növelheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.

Termékvisszahívás oka: Határérték feletti formaldehid-kioldódás.

 

 

