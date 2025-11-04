Sült kolbász, forralt bor, gyümölcslé és más termelői finomságok a termelői piacon

november 4., kedd

Ki ne szeretne finom, egészséges élelmet, elfogadható áron a családnak? Megnéztük, mit is kínál számunkra a Csörötneki termelői piac!

Gombos Kálmán

Pénteken délután fél négytől fél ötig ismét termelői piac lesz Csörötneken – immár negyedik alkalommal. Ez már azt mutatja: itt valami beindult, folytatódik, igény van rá. És ahogy több más községben is az Őrségben vagy a környékén, itt is a minőségi, igényes és egészséges termékek szerezhetők be. Mindezt úgy, hogy nincsenek felesleges – és árakat felhajtó – elemek, szereplők az értékesítési folyamat során. Azaz: közvetlenül a termelőtől vásárolhatjuk meg a portékát. Akitől egyúttal (első kézből) hiteles és megbízható információkat is kaphatunk, és a választásban is segíteni fog. Az őstermelők, megfelelő jogosultsággal rendelkezők pedig el tudják adni a javakat, a felesleget: nem vész kárba, hanem némi bevételt jelent nekik.

Sokszínű termelői piac

Az Akácfa kempinggel szembeni területen néhány évvel ezelőtt alakítottuk ki a helyét egy piacnak, pályázati támogatásból – avat be Kocsis Zsolt, a község polgármestere. A beindulás azonban váratott magára – többek között a környékbeli, turisztikailag vonzó helyek kínálata miatt (Szentgotthárd, Szalafő, Őriszentpéter). Most a kezdő „löketet” a helyi Mihók Mini Kézműves Pékség adta: belevágtak, és egyre több érdeklődő, vásárló érkezett. Az ő kovászos pékáruikon kívül még kürtőskaláccsal, forralt borral, sült kolbásszal, kovászos kenyerekkel találkozhatunk a piacon. De lesznek húskészítmények, gyümölcsök és gyümölcslevek, sajtok, mézek, pirospaprika, mák, dió, bab és gesztenye, burgonya és liofilizált termékek, teák, szörpök és lekvárok, valamint gyümölcsborok és pálinkák is.

Rába-parti szépséges környéken

Csörötnek utak találkozásánál, a Rába partján, szőlődombok mentén fekszik. Minden adott tehát, hogy ismert és közkedvelt hely lehessen. Ehhez bizonyára a termelői piac is hozzá fogja tenni a magáét. Már most is jönnek távolabbról is érdeklődők, eladók és vevők – tavaszra talán ez még nagyobb forgalmat hoz. Addigra már kulturáltabb körülményekkel várják őket, teszi hozzá a polgármester. Helypénzt egyelőre nem szednek, de ha még jobban beindul, akkor is csak az önfenntartáshoz szükséges kiadások fedezetére gondolnak. Nem a haszonszerzés a cél – zárja szavait Kocsis Zsolt.

