Döntött a vasi város: Új traffiboxok kerülhetnek a belterületi utak mellé

Mint általában, most is beszámolókkal, az előző ülés óta eltelt időszak legfontosabb történéseiről esett szó először. Elfogadták a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót is, és átvették a lejárt határidejű határozatokat. A közmeghallgatás keretében Frank Róza több városi témában szólt hozzá, mint például a településkép védelme, az egykori művelődési ház sorsa, idősek bentlakásos otthona. Kozó István Imre közlekedéssel kapcsolatos témában kért szót, Woki Zoltán pedig a csatafutással kapcsolatban osztotta meg gondolatait. A traffiboxokról is szó volt.

Szentgotthárdi képviselő-testületi ülés. Traffiboxok is szóba kerültek.

Fotó: VN/Szép Renáta

Traffiboxok kerülhetnek ki

Ezt követően a közlekedés helyzetét taglaló előterjesztést vették napirendre, amely részletesen felvázolta a jelenlegi helyzetet, így a megvalósult útfelújításokat és a forgalmi rend változását is. A város közúthálózatának gerincét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak teszik ki. Az önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű közlekedési felületek burkolat-felújítására és támfal építésére - saját forrásból és pályázati támogatásokból - eddig 116 millió forintot költött idén a város. Ezen túlmenően pályázati projektből megvalósult a Haris vasúti megállóhelynél a gyalogos átjáró, illetve az ehhez csatlakozó 450 méter hosszúságú új gyalogút kiépítése is a Felsőliget utcáig. Forgalmi rend-változásokról is döntöttek, továbbá arról, hogy ha a pénzügyi lehetőségek lehetővé teszik, sebességmérő traffiboxot telepítenek több olyan útszakaszon, ahol a sebességet a gépkocsivezetők leggyakrabban túllépik.

Temetők és szociális szolgáltatások

A temetők üzemeltetéséről szóló beszámoló megtárgyalásával folytatódott a munka. A temetőfenntartást Szentgotthárd központi temetőjében, valamint hat városrészi temetőben, továbbá (külön megállapodás alapján) a zsidó temetőben végzi a SZET Szentgotthárdi Kft - összesen közel hét hektár területen. A köztemető-fejlesztési terv kapcsán számba vették, hogy milyen felújítások, fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak egy részét megemelték.