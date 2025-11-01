november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindenszentek

21 perce

Az elhunyt díszpolgárok előtt tisztelegtek a vasváriak

Címkék#Tóth Balázs#vasvári#önkormányzat

Tóth Balázs polgármester és két képviselő mécsest helyezett el a síroknál. Halottak napja alkalmából a hősi emlékműnél is jártak a vasvári önkormányzat képviseletében.

Vaol.hu

Vasváron is az emlékezésről szólt a mai nap. Az önkormányzat nevében Tóth Balázs polgármester, Sáry Zoltán és Mihályfi Zoltán képviselők mécsest helyeztek el a hősi emlékműnél és a város díszpolgárainak sírjánál, ezzel tisztelegve az elhunytak előtt - tették közzé a város közösségi oldalán.

Tóth Balázs vasvári polgármester, Sáry Zoltán és Mihályfi Zoltán képviselők mécsest helyeztek el a hősi emlékműnél és a város díszpolgárainak sírjánál.
Tóth Balázs vasvári polgármester, Sáry Zoltán és Mihályfi Zoltán képviselők mécsest helyeztek el a hősi emlékműnél és a város díszpolgárainak sírjánál. 
Forrás: Vasvár Város  Önkormányzata

Vasváron is emlékeztek

A temetőkben egész nap folyamatos volt a megemlékezők érkezése, estére pedig a mécsesek százainak fénye borította be a sírkerteket. A gyertyák pislákoló lángja nemcsak a sírokat, hanem az egész várost ünnepélyes, békés hangulatba öltöztette.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu