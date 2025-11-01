21 perce
Az elhunyt díszpolgárok előtt tisztelegtek a vasváriak
Tóth Balázs polgármester és két képviselő mécsest helyezett el a síroknál. Halottak napja alkalmából a hősi emlékműnél is jártak a vasvári önkormányzat képviseletében.
Vasváron is az emlékezésről szólt a mai nap. Az önkormányzat nevében Tóth Balázs polgármester, Sáry Zoltán és Mihályfi Zoltán képviselők mécsest helyeztek el a hősi emlékműnél és a város díszpolgárainak sírjánál, ezzel tisztelegve az elhunytak előtt - tették közzé a város közösségi oldalán.
Vasváron is emlékeztek
A temetőkben egész nap folyamatos volt a megemlékezők érkezése, estére pedig a mécsesek százainak fénye borította be a sírkerteket. A gyertyák pislákoló lángja nemcsak a sírokat, hanem az egész várost ünnepélyes, békés hangulatba öltöztette.