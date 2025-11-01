Az elhunyt díszpolgárok előtt tisztelegtek a vasváriak

Vasváron is az emlékezésről szólt a mai nap. Az önkormányzat nevében Tóth Balázs polgármester, Sáry Zoltán és Mihályfi Zoltán képviselők mécsest helyeztek el a hősi emlékműnél és a város díszpolgárainak sírjánál, ezzel tisztelegve az elhunytak előtt - tették közzé a város közösségi oldalán.

Forrás: Vasvár Város Önkormányzata

Vasváron is emlékeztek

A temetőkben egész nap folyamatos volt a megemlékezők érkezése, estére pedig a mécsesek százainak fénye borította be a sírkerteket. A gyertyák pislákoló lángja nemcsak a sírokat, hanem az egész várost ünnepélyes, békés hangulatba öltöztette.