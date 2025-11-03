Megújulás és pezsgő kulturális élet a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központban

A kulturális élet pezsgéséről és az intézmény folyamatos fejlődéséről számolt be Gyöngyösi Zsuzsanna, a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ vezetője az október 30-ai vasvári testületi ülésen. Az általa ismertetett beszámoló a 2024. november 20. és 2025. október 20. közötti időszakot ölelte fel, mint fogalmazott fő céljuk, hogy az intézmény a város és a környék lakói számára tartalmas kikapcsolódási és kulturális programokat kínáljon.

A beszámolót Gyöngyösi Zsuzsanna tartotta a vasvári testületi ülésen

Forrás: VN/archív

Pezseg a kulturális élet Vasváron

Hangsúlyozta: működésüket a takarékosság és az igényességre való törekvés jellemzi, a négy alkalmazottak igyekszenek magas színvonalon kiszolgálni a közönséget. A beszámolóban olvashatjuk, hogy a kulturális központ folyamatos megújuláson megy keresztül.

Az elmúlt időszakban tovább szépült a belső tér: rendrakás, selejtezés és karbantartás zajlott, emellett megújult a Tretter terem is, ahol parkettát és nyílászárókat cseréltek, hűtő-fűtő klímát szereltek fel, és modernizálták a büfét is. Utóbbi már állandó bérlővel működik, aki a rendezvények idején frissítőkkel és harapnivalókkal várja a vendégeket. A Szita teremben egy 25-30 fős, projektorral felszerelt előadóterem áll rendelkezésre, amelyet egyre több helyi csoport használ.

Egyre nagyobb az igény

A kulturális élet is látványosan felpezsdült: a korábban üresen álló szolgáltatási napló mára szinte betelt programokkal. A nagy érdeklődésre számot tartó események közül kiemelkedett A Költő Hazatér – Nagy Gáspár vers- és prózamondó találkozó, a Nemzetközi Színjátszó Fesztivál, a Déryné program keretében szervezett színházi előadások, valamint a Nyári Zenei Esték sorozat is nagy sikert arattak.

Az év hátralévő részében sem maradnak programok nélkül a vasváriak: a Művelődési Központ ad majd otthont a Városi Mikulásnak, az Adventi készülődésnek, valamint több karácsonyi rendezvénynek is, köztük a Zeneiskola ünnepi műsorának és a Máltai Szeretetszolgálat „Egyedülállók karácsonyának”.

A jövőre nézve is biztató fejlemény, hogy fiatal színjátszó csoport alakult Kiss Gábor vezetésével, akik már aktívan bekapcsolódtak a helyi programokba.