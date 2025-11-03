2 órája
Megújulás és pezsgő kulturális élet a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központban
Felújított termek, megújult közösségi terek, visszatérő rendezvények és egyre több látogató – a vasvári kulturális élet új lendületet kapott.
A vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központ működéséről tartottak beszámolót a legutóbbi testületi ülésen
Forrás: vasvar.hu
A kulturális élet pezsgéséről és az intézmény folyamatos fejlődéséről számolt be Gyöngyösi Zsuzsanna, a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ vezetője az október 30-ai vasvári testületi ülésen. Az általa ismertetett beszámoló a 2024. november 20. és 2025. október 20. közötti időszakot ölelte fel, mint fogalmazott fő céljuk, hogy az intézmény a város és a környék lakói számára tartalmas kikapcsolódási és kulturális programokat kínáljon.
Pezseg a kulturális élet Vasváron
Hangsúlyozta: működésüket a takarékosság és az igényességre való törekvés jellemzi, a négy alkalmazottak igyekszenek magas színvonalon kiszolgálni a közönséget. A beszámolóban olvashatjuk, hogy a kulturális központ folyamatos megújuláson megy keresztül.
Az elmúlt időszakban tovább szépült a belső tér: rendrakás, selejtezés és karbantartás zajlott, emellett megújult a Tretter terem is, ahol parkettát és nyílászárókat cseréltek, hűtő-fűtő klímát szereltek fel, és modernizálták a büfét is. Utóbbi már állandó bérlővel működik, aki a rendezvények idején frissítőkkel és harapnivalókkal várja a vendégeket. A Szita teremben egy 25-30 fős, projektorral felszerelt előadóterem áll rendelkezésre, amelyet egyre több helyi csoport használ.
Egyre nagyobb az igény
A kulturális élet is látványosan felpezsdült: a korábban üresen álló szolgáltatási napló mára szinte betelt programokkal. A nagy érdeklődésre számot tartó események közül kiemelkedett A Költő Hazatér – Nagy Gáspár vers- és prózamondó találkozó, a Nemzetközi Színjátszó Fesztivál, a Déryné program keretében szervezett színházi előadások, valamint a Nyári Zenei Esték sorozat is nagy sikert arattak.
Az év hátralévő részében sem maradnak programok nélkül a vasváriak: a Művelődési Központ ad majd otthont a Városi Mikulásnak, az Adventi készülődésnek, valamint több karácsonyi rendezvénynek is, köztük a Zeneiskola ünnepi műsorának és a Máltai Szeretetszolgálat „Egyedülállók karácsonyának”.
A jövőre nézve is biztató fejlemény, hogy fiatal színjátszó csoport alakult Kiss Gábor vezetésével, akik már aktívan bekapcsolódtak a helyi programokba.
Az elmúlt időszak fejlődése igazolja, hogy a befektetett munka meghozta gyümölcsét: a központ termei újra megtelnek élettel, a közösség pedig egyre inkább magáénak érzi a megújult kulturális otthont.