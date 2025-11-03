november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beszámoló

28 perce

Megújulás és pezsgő kulturális élet a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központban

Címkék#Művelődési Központ#vasvári#intézmény

Felújított termek, megújult közösségi terek, visszatérő rendezvények és egyre több látogató – a vasvári kulturális élet új lendületet kapott.

Csabai Bernadett
Megújulás és pezsgő kulturális élet a vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központban

A vasvári Nagy Gáspár Művelődési Központ működéséről tartottak beszámolót a legutóbbi testületi ülésen

Forrás: vasvar.hu

A kulturális élet pezsgéséről és az intézmény folyamatos fejlődéséről számolt be Gyöngyösi Zsuzsanna, a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ vezetője az október 30-ai vasvári testületi ülésen. Az általa ismertetett beszámoló a 2024. november 20. és 2025. október 20. közötti időszakot ölelte fel, mint fogalmazott fő céljuk, hogy az intézmény a város és a környék lakói számára tartalmas kikapcsolódási és kulturális programokat kínáljon.

A beszámolót Gyöngyösi Zsuzsanna tartotta a vasvári testületi ülésen
A beszámolót Gyöngyösi Zsuzsanna tartotta a vasvári testületi ülésen
Forrás: VN/archív

Pezseg a kulturális élet Vasváron

Hangsúlyozta: működésüket a takarékosság és az igényességre való törekvés jellemzi, a négy alkalmazottak igyekszenek magas színvonalon kiszolgálni a közönséget. A beszámolóban olvashatjuk, hogy a kulturális központ folyamatos megújuláson megy keresztül.

Az elmúlt időszakban tovább szépült a belső tér: rendrakás, selejtezés és karbantartás zajlott, emellett megújult a Tretter terem is, ahol parkettát és nyílászárókat cseréltek, hűtő-fűtő klímát szereltek fel, és modernizálták a büfét is. Utóbbi már állandó bérlővel működik, aki a rendezvények idején frissítőkkel és harapnivalókkal várja a vendégeket. A Szita teremben egy 25-30 fős, projektorral felszerelt előadóterem áll rendelkezésre, amelyet egyre több helyi csoport használ.

Egyre nagyobb az igény

A kulturális élet is látványosan felpezsdült: a korábban üresen álló szolgáltatási napló mára szinte betelt programokkal. A nagy érdeklődésre számot tartó események közül kiemelkedett A Költő Hazatér – Nagy Gáspár vers- és prózamondó találkozó, a Nemzetközi Színjátszó Fesztivál, a Déryné program keretében szervezett színházi előadások, valamint a Nyári Zenei Esték sorozat is nagy sikert arattak.

Az év hátralévő részében sem maradnak programok nélkül a vasváriak: a Művelődési Központ ad majd otthont a Városi Mikulásnak, az Adventi készülődésnek, valamint több karácsonyi rendezvénynek is, köztük a Zeneiskola ünnepi műsorának és a Máltai Szeretetszolgálat „Egyedülállók karácsonyának”.

A jövőre nézve is biztató fejlemény, hogy fiatal színjátszó csoport alakult Kiss Gábor vezetésével, akik már aktívan bekapcsolódtak a helyi programokba.

Az elmúlt időszak fejlődése igazolja, hogy a befektetett munka meghozta gyümölcsét: a központ termei újra megtelnek élettel, a közösség pedig egyre inkább magáénak érzi a megújult kulturális otthont.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu