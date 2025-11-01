Megdöbbentő videó látott napvilágot a sárvári Tescos betörésről

Ahogy arról korábban már beszámoltunk vélhetően betörés történhetett szombat délelőtt Sárváron a Tesconál. Rendőrautók, rendőrök, fehér overálos helyszínelők. Egyesek még egy pénzszállító autót is látni véltek a bejáratnál.

Biztosat a rendőrség visszajelzéséig nem lehet tudni, eddig csak találgatások és meg nem erősített információk láttak napvilágot. Egy kommentelő azt írja betörés történt, egy másik hozzászóló szerint a Tesco-ban lévő bankautomatákat fosztották ki az elkövetők, egy pénzszállító autót is láttak a környéken.