november 1., szombat

Marianna névnap

Sárvári balhé

1 órája

Megdöbbentő videó látott napvilágot a sárvári Tescos betörésről

Címkék#sárvári#betörés#tesco

Közvetlenül a betörés helyszínről készült videó.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk vélhetően betörés történhetett szombat délelőtt Sárváron a Tesconál. Rendőrautók, rendőrök, fehér overálos helyszínelők. Egyesek még egy pénzszállító autót is látni véltek a bejáratnál. 

Biztosat a rendőrség visszajelzéséig nem lehet tudni, eddig csak találgatások és meg nem erősített információk láttak napvilágot. Egy kommentelő azt írja betörés történt, egy másik hozzászóló szerint a Tesco-ban lévő bankautomatákat fosztották ki az elkövetők, egy pénzszállító autót is láttak a környéken. 

Kérdéseinkkel megkerestük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, de ezidáig még nem érkezett válasz. A helyszínnél néhány fotót is készített egyik kollégánk. Ezenkívül egy videó is felkerült az internetre, amin jól látható (és hallható) a rablás utáni káosz és rongálás. A bankautomata teljesen meg van rongálva, a riasztó visítva jelez és a rendőrök éppen helyszínelnek. 

